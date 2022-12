Ambos han declarado ser fan uno del otro. | Fuente: Invision

Las películas "Parasite" y "Jojo Rabbit" están en la lista de mejores películas en los Oscar. Sus directores, el surcoreano Bong Joon-Ho y el neozelandés Taika Waititi, han demostrado en las ceremonias previas a la gala final, tener una estrecha amistad y no han dudado en dar elogios de cada uno en alguna entrevista.

Por ejemplo, durante la ceremonia de los Globos de Oro, se le consultó a Taika Waititi, director y guinista de la nominada "Jojo Rabbit" sobre cuál otra película que no sea suya gane una estatuilla. Él, sin dudarlo dos veces, dijo "Parasite". “Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos”, señaló a la prensa.

Asimismo, se les ha visto bastante unidos durante la cena previa a los Oscar en donde el surcoreano presentó a Waititi a todo el elenco de "Parasite" e incluso en la fotografía grupal los dos salen juntos. Seguidores de los directores de cine esperan que ambos estén preparando algún proyecto.

Bong Joon-ho y Taika Waititi en el aeropuerto de Los Ángeles, California. | Fuente: Reddit

Quien también ha demostrado admiración por el trabajo de Joon-ho es Rian Johnson, director de "The Last Jedi" y "Knives Out'" En declaraciones para el New York Times, este se declaró fan de Joon-ho.

"Soy fan. Incluso me presenté incómodamente a él en un avión una vez. Una de las mejores cosas de la temporada de premios es que brinda amplias oportunidades para conocer a alguien como Bong un poco mejor”, apuntó.

Waititi y Joon-ho en la cena de los Óscar. | Fuente: Twitter | Anthony Breznican

La carrera hacia los Oscar

"Parasite", película que narra la historia de una familia pobre de Corea del Sur y otra rica, ganó el último sábado el premio a mejor guion original de los Writers Guild of America. Por otro lado, "Jojo Rabbit", una sátira sobre la Segunda Guerra Mundial triunfó en la categoría de Mejor guion adaptado. Este próximo domingo 9 de febrero, ambos filmes estarán compitiendo en la categoría de mejor película en los Oscar.

