“Parasite” repite el papel de “Roma”, película mexicana nominada a Mejor película en los Oscar 2020. La cinta surcoreana dirigida por Bong Joon-ho ha escalado rápidamente hasta llegar a las audiencias internacionales, después de recibir diversos reconocimientos en la temporada de premios.

Ante el fenómeno de la internacionalización de la prestigiosa gala, aún hay votantes que se orillan más por sus películas nacionales. Una actriz que pertenece a la rama de actores de la Academia, opinó —de forma anónima— para The Hollywood Reporter, y eligió a los candidatos que merecerían ganar en la ceremonia.

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas está conformada por 8,469 miembros, por lo que las elecciones de una sola persona no ofrecen una muestra precisa del voto colectivo en los Oscar 2020. Sin embargo, la opinión anónima de la actriz puede brindar un acercamiento al perfil del tipo de votante con una visión más nacionalista.

“‘Parasite’ está muy bien hecha, pero no se mantuvo durante la segunda parte (del filme), y no creo que las películas extranjeras deban ser nominadas con las habituales (estadounidenses)”, comentó la votante anónima sobre la cinta surcoreana, y eligió a “Once Upon a Time in Hollywood” como la ganadora a Mejor película.

UN DIRECTOR ESTADOUNIDENSE

En esa misma línea, la actriz de la Academia aseguró que el cineasta que debería ganar en los Oscar 2020 debería ser un director estadounidense. A pesar de que considera que Bong Joon Ho y Sam Mendes, el director inglés de “1917”, hicieron un gran trabajo, no los escogería como ganadores.

“Creo que Quentin hizo un trabajo genial, y quiero que gane un director estadounidense. Los Oscar son algo muy estadounidense. Los ingleses ganan los Bafta y los franceses votan por los franceses. Quentin Tarantino (director de “Once Upon a Time in Hollywood”) debería ser honrado por hacer una gran película estadounidense”, acotó.

Cabe resaltar que la votante anónima no es la única en pensar que los Oscar son una premiación muy propia de Estados Unidos, ya que el director de “Parasite” tiene una apreciación parecida. Al ser un cineasta extranjero califica a la gala como unos premios bastante “locales”.

“Es un poco extraño, pero no es la gran cosa”, dijo a Vulture sobre que ningún filme coreano haya llegado a la prestigiosa premiación anteriormente. “Los Oscar no son un festival internacional de cine. Son muy locales”.

