'Parasite' hizo historia al ganar en la categoría a Mejor Elenco en una Película en los SAG Awards 2020. | Fuente: AFP

"Parasite" sacudió los SAG Awards 2020 al ganar el galardón máximo de la noche, a Mejor Elenco en una Película, un triunfo histórico que posiciona favorablemente a la comedia surcoreana para los Oscar 2020.

La exitosa película superó la barrera del idioma y se convirtió en la primera en un idioma diferente al inglés en obtener el máximo reconocimiento por la sobresaliente actuación de su elenco, que equivale en esta premiación a un Oscar al Mejor Película.

"Estoy un poco avergonzado de sentir que somos los parásitos de Hollywood ahora", bromeó el actor Lee Sun-Kyun. El director Bong Joon-Ho admitió que "es cierto que se está creando un impulso" para los Oscar 2020.

"Parasite" ─que combina los géneros de comedia, drama y terror─ trata de una familia pobre a medida que se infiltra en un hogar rico, y reflexiona sobre el abismo de clase, la desigualdad y los efectos nocivos del capitalismo

"Aunque el título es 'Parásitos', creo que la película trata sobre la convivencia y cómo podemos vivir todos juntos", dijo la estrella Song Kang-ho, al recibir el premio del SAG Awards 2020.

Si bien la publicitada cinta había perdido los premios principales en los Globos de Oro y los Premios del Gremio de Productores, cuenta con seis nominaciones para los Oscar 2020, incluidas las candidaturas a Mejor Película y Mejor Dirección para Bong Joon-Ho.

La victoria de "Parasite" subraya la extraordinaria popularidad de la película en Hollywood al vencer a "Bombshell", "The Irishman", "Jojo Rabbit" y "Once Upon a Time ... in Hollywood", en una ceremonia repleta de estrellas.

El filme, que ha recaudado más de US$ 130 millones a nivel mundial, llegará a la cartelera peruana el 6 de febrero de 2020.

LOS FAVORITOS

Al margen del hito de "Parasite", los SAG Awards 2020 sirvieron para certificar que Joaquin Phoenix por "Joker" y Renée Zellweger con "Judy" son los máximos aspirantes a los Oscar 2020 a Mejor Actor y Mejor Actriz, respectivamente.

Asimismo, salieron reforzados en la carrera por la estatuilla dorada Laura Dern ("Marriage Story") y Brad Pitt ("Once Upon a Time... in Hollywood"), en las categorías de intérpretes de reparto. (AFP)

