Kwak Sin-ae y Bong Joon-ho celebran el triunfo de 'Parasite' como Mejor Película en los Oscar 2020. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARK RALSTON

Los Oscar 2020 se celebraron este domingo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Hollywood en Los Ángeles y premió a lo mejor de la industria cinemaográfica en Hollywood.

Entre los favoritos para la gala estaban “Joker”, protagonizada por Joaquin Phoenix, nominada en 11 categorías, entre ellas mejor película, mejor director y mejor actor. Además, The Irishman ("El irlandés"), "1917" (que ganó el Golden Globe a mejor película dramática este mes) y Once Upon A Time In Hollywood ("Érase una vez... en Hollywood") con 10 nominaciones cada una.

¿Quiénes ganaron las categorías? Conoce la lista completa de los ganadores a los Oscar 2020:

Mejor película

"Parasite"

Mejor dirección

Bong Joon Ho por "Parasite"

Mejor actor

Joaquin Phoenix por "Joker"

Mejor actriz

Renée Zellweger por "Judy"

Mejor actor de reparto

Brad Pitt- "Once Upon A Time... In Hollywood"

Mejor actriz de reparto

Laura Dern- "Marriage Story"

Mejor guion original

Bong Joon- ho, Han Jin Won- "Parasite"

Mejor guion adaptado

Taika Waititi- "Jojo Rabbit"

Mejor edición

Michael McCusker, Andrew Buckland- "Ford v Ferrari"

Mejor película internacional

"Parasite" (Corea del Sur)

Mejor película de animación

"Toy Story 4"

Mejor documental

"American Factory"

Mejor corto documental

"Learning to Skateborad in a Warzone (if you are a girl)"

Mejor diseño de producción

"Once Upon a Time in... Hollywood"

Mejor canción original

"(I'm Gonna) Love Me Again" de "Rocketman"

Mejores efectos especiales

"1917"

Mejor maquillaje y peinado

"Bombshell"

Mejor cinematografía

"1917"

Mejor corto de acción

"The neighbors' window"

Mejor corto animado

"Hair Love"

Mejor vestuario

"Little Women"

Mejor banda sonora

"Joker"

Mejor edición de sonido

"Ford v Ferrari"

Mejor mezcla de sonido

"1917"

