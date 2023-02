Greta Gerwig no fue tomada en cuenta entre las nominaciones a Mejor director en los Oscar 2020. | Fuente: AFP

Los Oscar 2020 siguen la línea de los Globos de Oro 2020 y dejan la categoría de Mejor director con una ausencia de mujeres. Una de las posibles candidatas era Greta Gerwig, quien fue nominada a este premio en el 2018, pero esta vez solo su película “Mujercitas” es tomada en cuenta en el galardón a Mejor película.

“Felicitaciones a estos hombres”, dijo la actriz y directora Issa Rae al anunciar los nominados.

La cinta de Gerwig ha sido muy celebrada y obtuvo seis nominaciones, incluida mejor película, quedó excluida en los Oscar 2020, como ya había ocurrido en los Globos de Oro, los BAFTA y los premios del sindicato de directores de Estados Unidos. La directora de “Mujercitas” envió unas palabras hacia la Academia, sus actores y el público.

“Escribir y dirigir esta película ha sido un honor y compartirla con la audiencia ha sido el más sincero reconfortarte camino. Espero que ‘Mujercitas’ haga por otra generación de niñas y mujeres lo que hizo por mí: encender la chispa para escribir un libro, hacer una película, cantar un verso”, declaró.

Asimismo, Florence Pugh, quien figura como una de las actrices de reparto nominadas por “Mujercitas”, habló sobre la ausencia de la cineasta en la categoría ocupada solo por hombres directores.

"Me alegra que todo el mundo esté molesto", dijo a Variety, recalcando que es un "filme sobre mujeres viviendo en un mundo de hombres".

DIRECTORAS SIN REFLECTORES

“The Farewell”, dirigida y escrita por Lulu Wang, fue una de las cintas extranjeras destacadas por la crítica. Sin embargo, no alcanzó a estar entre los nominados a Mejor película internacional en los Oscar 2020, y por ende, la cineasta no fue tomada en cuenta entre los mejores directores.

Otra de ellas es Céline Sciamma, la directora francesa a cargo de “Protrait of a Lady on Fire”, una película catalogada como LGBT que ha sido valorada positivamente a nivel mundial.

Ambas cintas fueron nominadas como Mejor película extranjera en los Globos de Oro, pero la Academia no las tomó en cuenta para esta premiación, y —con ello— tampoco a las directoras para ser aspirantes al galardón.

Lorene Scafaria, directora de “Hustlers”, también es considerada entre las directoras ignoradas esta temporada. No obstante, ni siquiera Jennifer Lopez logró entrar a la categoría de Mejor actriz de reparto, a pesar de su destacada interpretación en el filme.

Tal como se demuestra, Greta Gerwig no es la única ignorada en esta edición de los premios. Nuevamente, los Oscar dejan la puerta abierta a las críticas por la falta de presencia de mujeres en la categoría de dirección.

Te sugerimos leer