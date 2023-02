Los actores Joaquin Phoenix y Renée Zellweger serían los posibles ganadores de los Oscar 2020. | Fuente: AFP

Joaquin Phoenix y Reneé Zellweger conforman dos de las opciones casi seguras para convertirse en ganadores de los Oscar 2020. Los protagonistas de “Joker” y “Judy”, respectivamente, se encuentran nominados en las categorías de Mejor actor y Mejor actriz en la premiación que se llevará a cabo el próximo 9 de febrero.

Ambos actores han tenido un fructífero recorrido en la temporada de premios, llevándose los galardones de sus categorías en los Globos de Oro, Critics Choice Awards y SAG Awards. Esta última ceremonia es posiblemente la más determinante sobre los resultados que se verán en los Oscar 2020.

Joaquin Phoenix se desempeñó como el icónico villano de Batman en la película “Joker”, en la cual se narra el origen de este personaje y se expone la falta de empatía de una sociedad cruel y fría. Por otro lado, Reneé Zellweger interpretó a la fallecida cantante y actriz Judy Garland en la cinta biográfica “Judy”.

Sin embargo, nada está dicho hasta el momento, y los Oscar podrían soltar una bomba sorpresa como fue la elección de “Green Book” como Mejor película el año pasado. En esta edición, la candidata más cerca a llevarse el galardón podría estar entre “1917” y “Once Upon a Time in Hollywood”.

LA TERCERA (CASI) SEGURA

Otra artista que ha deslumbrado en la temporada de premios es Laura Dern, quien ha ganado galardones por actriz de reparto en la cinta “Historia de un matrimonio”. La actriz de 52 años dio vida a la intrépida abogada Nora, quien demuestra que las mujeres tienen que trabajar el doble por ser reconocidas.

A excepción del premio a Mejor película, todas las categorías se ciernen a nombres ya conocidas durante esta temporada. Y posiblemente, el más seguro de todos sea el reconocimiento a Joaquin Phoenix, quien marcó historia siendo nominado a los Oscar 2020 por un filme basado en un personaje de cómic.

