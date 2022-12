Joaquín Phoenix y Rooney Mara celebraron así el Oscar 2020. | Fuente: Instagram

Después de ganar el premio Oscar a “Mejor actor”, Joaquín Phoenix celebró de una manera inusual su victoria junto a su novia Rooney Mara. El actor no solo ganó una estatuilla, anteriormente se hizo acreedor de un Bafta, un SAG y un Critics’ Choice Movie Awards.

Sin embargo, el fotógrafo Greg Williams capturó una tierna escena donde el popular “Joker” está comiendo hamburguesa junto a su pareja.

Joaquín Phoenix y Rooney Mara, quien lucía un vestido del diseñador Alexander McQueen con unas Converse negras, buscaron su tranquilidad y comodidad sentados en la escalera de un restaurante de comida vegana.

Ambos posan muy felices y la imagen se ha vuelto viral en pocos minutos ya que muchos de sus seguidores describen la foto sobre cómo se puede ser feliz con la persona que quieres sin necesidad de tanto lujo.

El domingo 9 de febrero, Joaquín Phoenix se llevó uno de los premios más importantes de su vida y como nos tiene acostumbrados, su discurso fue igual o más potente que los anteriores:

"Me ha dado lo más importante que es darle voz a quienes no pueden. He estado pensando en eso y muchas veces creemos que estamos luchando por luchas diferentes, pero no, es la lucha contra la injusticia", agregó.

A su paso por la temporada de premios, Joaquin Phoenix demostró su responsabilidad con el medio ambiente al usar el mismo traje en todas las ceremonias de la temporada de premios en Hollywood.

EL BUEN CAMINO DEL "JOKER"

Precedida por una serie de críticas respecto a que fomentaba la violencia en el mundo real, "Joker" se convirtió en una de las cintas más comentadas del año además de un éxito en la taquilla al sumar más de US$ 1.060 millones en el mundo.

Después de ganar el León de Oro en el Festival de Venecia, continuó con su buen paso por festivales al ser aclamada en Toronto y se convirtió en una de las 10 películas del 2019 por el American Film Institute.

Te sugerimos leer