Oscar 2020: ¿A qué hora y en qué canal ver la gala de premios de la Academia? | Fuente: AFP

¿"1917" o "Parasite"? ¿Joaquin Phoenix continuará su buena racha? Este fin de semana, conoceremos a los ganadores del Oscar 2020 en una ceremonia sin maestro de ceremonias; pero con muchas estrellas coo presentadores.

La premiación, del 9 de febrero, llega con favoritos claros (y casi incontestables) en muchas categorías y con solo "Parasite" como potencial sorpresa frente a una "1917" que tiene todos los boletos para ganar la estatuilla de Mejor Película.

Mientras que "Joker", con 10 nominaciones, parte con una ligera ventaja para los Oscar 2020, que se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.). Por delante están la cinta de guerra de Sam Mendes, "The Irishman" y "Once Upon a Time... in Hollywood", todas ellas con 10 candidaturas cada una.

TRANSMISIÓN DEL OSCAR

Fecha: Domingo 9, a las 8 p.m. (Perú, Colombia y Ecuador), 10 p.m. (Argentina y Chile), 7 p.m. (México).Canal: TNT (con traducción al español) y TNT Series (en idioma original) serán los canales que transmitirán la entrega de premios.

En Perú, ningún canal de señal abierta transmitirá la ceremonia como en años anteriores. Según dio a conocer Perú 21, Latina no emitirá la edición de los Oscar por primera vez en 26 años.

RPP Noticias transmitirá un programa especial de los Oscar 2020, a cargo de Alfredo Gálvez, en el que se comentará en vivo todo lo suceda durante la gala. El programa inicia a las 10 p.m. en el dial de RPP: 89.7 FM (Lima).

LOS PRESENTADORES

Por segundo año consecutivo, se optó que el Oscar no tenga un maestro de ceremonias. Así, en las últimas semanas, se ha desplegado una gran lista de celebridades que presentarán las nominaciones.

Entre ellos destacan: Óscar Isaac, Jane Fonda, Tom Hanks, Natalie Portman, Chris Rock, Timothée Chalamet, Olivia Colman, James Corden, Penélope Cruz, Gal Gadot, Salma Hayek, Regina King, Brie Larson, Spike Lee y Julia Louis-Dreyfus.

Por otro lado, la categoría reina a Mejor Película se decidirá entre "Once Upon a Time... in Hollywood", "The Irishman", "Ford v Ferrari", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "1917" y "Parasite".

Descubre cómo seguir en vivo los Oscar 2020. | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

