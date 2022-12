'Toy Story 4' gana una estatuilla por 'Mejor película animada'. | Fuente: Captura de pantalla

La segunda categoría en llevarse un Premio Oscar 2020 a “Mejor película animada” fue “Toy Story 4”. Esta cinta se impuso a "Klaus", la candidata del español Sergio Pablos.

Al momento de subir al escenario, los directores y realizadores, Jonas Rivera, Josh Cooley and Mark Nielsen, dieron un emotivo discurso: "Toy Story es una historia de amor para la familia. Queremos agradecer al público y a las aventuras de Budy y Buzz; que los hayan hecho más fácil crecer".

Aparte de competir contra “Klaus”, también con “How to Train Your Dragon: The Hidden World” ("Cómo entrenar a tu dragón III"), Missing Link ("Sr. Link") y "I Lost My Body".

Jonas Rivera, Josh Cooley and Mark Nielsen se llevan una estatuilla a 'Mejor película animada' por 'Toy Story 4'. | Fuente: AFP

TRANSMISIÓN DEL OSCAR

Fecha: Domingo 9, a las 8 p.m. (Perú, Colombia y Ecuador), 10 p.m. (Argentina y Chile), 7 p.m. (México).Canal: TNT (con traducción al español) y TNT Series (en idioma original) serán los canales que transmitirán la entrega de premios.

En Perú, ningún canal de señal abierta transmitirá la ceremonia como en años anteriores. Según dio a conocer Perú 21, Latina no emitirá la edición de los Oscar por primera vez en 26 años.

RPP Noticias está transmitiendo un programa especial de los Oscar 2020, a cargo de Alfredo Gálvez, en el que se comentará en vivo todo lo suceda durante la gala. El programa inicia a las 10 p.m. en el dial de RPP: 89.7 FM (Lima).

