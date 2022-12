'Parasite' ganó a 'Mejor película' en los Oscar 2020. | Fuente: AFP

La cinta surcoreana "Parasite" se lleva la estatuilla como "Mejor película" en los Oscar 2020 superando a "Ford v Ferrari", "The Irishman" ("El irlandés"); "1917", "Marriage Story" ("Historia de un matrimonio"), "Jojo Rabbit", "Little Women" ("Mujercitas"), "Once Upon A Time In... Hollywood"("Érase una vez... en Hollywood") y "Joker".

Kwak Sin Ae, la traductora del elenco, transmitió lo que dijeron los protagonistas: “Nunca imaginamos que esto sucedería, estamos muy felices. Expreso mi gratitud y respeto por todos los miembros de la Academia de tomar esta decisión”.

Luego de que terminaran de dar su agradecimiento, los asistentes pidieron de que se les acercara el micrófono para que los integrantes de “Parasite” siguieran dando su discurso y la actriz Lee Jung Eun dijo lo siguiente:

“Quiero agradecer al director, me gustaría agradecer a todos los que nos apoyaron y han amado ‘Parasite’, y a mi hermano que siempre nos ha apoyado para construir nuestros sueños aun cuando se veían imposibles. Agradecer a nuestra audiencia coreana que realmente nos apoyó y nunca dudó en darnos su opinión directa, eso nos ha hecho nunca ser complacientes”.

El filme del coreano Bong Joon-ho, que narra la diferencia de clases sociales en el país asiático, superó a "Los miserables" (Ladj Ly), "Boże Ciało" (Jan Komasa) "Honeyland" (Ljubomir Stefanov y Tamara Kotevska) y "Dolor y gloria" (Pedro Almódovar).

La película, que combina los géneros de comedia, drama y terror, trata de una familia pobre a medida que se infiltra en un hogar rico, y aborda el abismo de clase cada vez más amplio.

HISTORIA DE LA VIDA REAL

"Parasite", la exitosa cinta de Bong Joon-ho, se convirtió la primera película surcoreana nominada a la Mejor Cinta Internacional y ahora, ganadora a Mejor Película en los Oscar 2020.

El filme ─sobre una familia pobre que se infiltra en un hogar rico, en una mirada casi universal al abismo de clase cada vez más amplio─ fue inspirada en la vida de director.

Cuando era joven trabajó como maestro dando clases particulares a una familia adinerada en Corea del Sur. En varias entrevistas aseguró que se sintió un extraño dentro de esa familia, porque no era el mundo a donde pertenecía.

Por otro lado, durante los Globos de Oro 2020, Bong Joon-ho realizó un contundente pedido al público: superar la barreta de los subtítulos. "Una vez que la superen, tendrán muchas más películas increíbles", indicó.

"Parasite" ha recaudado más de US$ 31 millones en EE.UU. y más de US$ 160 millones en todo el mundo, según el sitio Box Office Mojo.

