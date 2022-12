Joaquin Phoenix ganó el Oscar a Mejor Actor. | Fuente: AFP | Fotógrafo: KEVIN WINTER

No hubo sorpresa. Tras ganar en la temporada de premios (Globos de Oro, Bafta y premios de los sindicatos de Hollywood), Joaquin Phoenix se llevó la estatuilla en la categoría a Mejor Actor de los Oscar 2020.

El intérprete, que ganó a Mejor Actor por su rol protagónico en "Joker", se impuso ante Adam Driver ("Marriage Story"), Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time in... Hollywood"), Jonathan Pryce ("Two popes") y Antonio Banderas ("Dolor y gloria").

"Paren, estoy lleno de agradecimiento y no me siento por encima de los que están nominados conmigo porque todos compartimos la misma pasión por el cine, que me ha dado lo más importante en mi vida", dijo el actor tras ganar la estatuilla.

"Me ha dado lo más importante que es darle voz a quienes no pueden. He estado pensando en eso y muchas veces creemos que estamos luchando por luchas diferentes, pero no, es la lucha contra la injusticia", agregó.

A su paso por la temporada de premios, Joaquin Phoenix demostró su responsabilidad con el medio ambiente al usar el mismo traje en todas las ceremonias de la temporada de premios en Hollywood.

Además, no faltó una noche en que su discurso no haya sido comentado: ya sea por referirse a la crisis climática, la falta de nominados afrodescendientes o rendir homenaje a sus colegas.

ESTRICTO RÉGIMEN

Para lograr su personaje, Joaquin Phoenix tuvo que sumirse a una rigurosa dieta. De acuerdo con sus declaraciones, el actor no quería una nutricionista para bajar de peso radicalmente. El equipo de producción le propuso contactar con una especialista, sin embargo, él se negó.

De 80 kilos bajó a 57, perdió 23 kg, comiendo una manzana diaria y lechuga. El protagonista del "Joker" aseguró a Access Hollywood que después vio a un médico para ver cómo iba su dieta. Una nueva transformación del genial actor.

EL BUEN CAMINO DEL "JOKER"

Precedida por una serie de críticas respecto a que fomentaba la violencia en el mundo real, "Joker" se convirtió en una de las cintas más comentadas del año además de un éxito en la taquilla al sumar más de US$ 1.060 millones en el mundo.

Después de ganar el León de Oro en el Festival de Venecia, continuó con su buen paso por festivales al ser aclamada en Toronto y se convirtió en una de las 10 películas del 2019 por el American Film Institute.

