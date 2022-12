Brad Pitt ganó su primer Oscar como actor. | Fuente: AFP | Fotógrafo: KEVIN WINTER

Brad Pitt ganó su primera estatuilla como actor en los Oscar 2020, así iniciaron los premios de la Academia de Hollywood de este año.

El intérprete fue elegido como Mejor Actor de Reparto por su trabajo en "Once upon time in... Hollywood", donde comparte roles con Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.

El actor se impuso sobre Joe Pesci ("El irlandés"), Al Pacino ("El irlandés"), Anthony Hopkins ("Los dos papas") y Tom Hanks ("Un buen día en el vecindario").

"Me dijeron que solo tenía 45 segundos acá arriba, que es más que lo que el Senado le dio a John Bolton esta semana", dijo el actor abriendo su discurso con una crítica al juicio político contra el presidente Donald Trump.

"Si Quentin (Tarantino) hace una película sobre eso, al final los adultos harían lo correcto", siguió.

CAMINO AL OSCAR

Brad Pitt, de 56 años, es considerado todo un ícono de Hollywood. Actor y productor de distintas cintas, ya había sido nominado hasta en tres ocasiones a un Oscar por “12 monos”, “El curioso caso de Benjamin Button” y “Moneyball”.

Asimismo, fue galardonado con un premio de la Academia como productor por "12 años de esclavitud" (2014).

Durante la temporada de premios ya se había llevado el Bafta, Critics' Choice Awards, Globo de Oro, entre otros.

EL PAPEL QUE LE VALIÓ EL OSCAR

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie protagonizan “Once Upon a Time in Hollywood”, ambientada en Los Ángeles de 1969.

Rick Dalton (DiCaprio) es la ex estrella de una serie de televisión 'western', que junto con su doble actoral, Cliff Booth (Pitt) intentan sobresalir en un Hollywood que ya no es el de antes. Sin embargo, todo cambiará gracias a la famosa vecina de Rick: Sharon Tate (Robbie).

"Once Upon a Time" también vivió algunas controversias como la crítica de la hija de Bruce Lee por la representación del artista en el filme. Por otro lado, su estreno en China, previsto en octubre pasado, se pospuso sin explicación.

