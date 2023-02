¿Dónde y cuándo ver las películas nominadas a los Oscar 2020? | Fuente: Composición

Los Oscar 2020 se llevarán a cabo el próximo domingo 9 de febrero, y en una ceremonia con categorías favoritas en la carrera de premios, tales como el éxito Joaquín Phoenix o Renée Zellweger. Sin embargo, la más ansiada por ser revelada al mundo es la elección de la Mejor película en la 92° gala de la premiación.

De esta forma, según los resultados de las premiaciones anteriores como los Globos de Oro, SAG Awards y DGA Awards, las películas "1917" y "Once Upon a Time in Hollywood" estarían cerca de alzarse con la estatuilla, pero todavía nada está dicho. Ambas películas se encuentran en la cartelera peruana, y en el caso de la película de Quentin Tarantino, ha sido reestrenada antes de la ceremonia de los Oscar 2020.

En esa misma línea, otras películas nominadas como "Jojo Rabbit" y "Little Women" también se encuentran en la cartelera local atravesando la tercera y segunda semana, respectivamente.

"Parasite" conforma una de las nominadas a Mejor película extranjera, y paralelamente a la categoría de Mejor película. Históricamente, una cinta surcoreana fue considerada por primera vez como candidata al premio más importante de los Oscar. La película dirigida por Bong Joon ho se estrenará a nivel nacional el próximo 6 de febrero, días previos a la

Las cintas “Joker”, protagonizada por Joaquin Phoenix, y "Ford v Ferrari" ya tuvieron su paso por la cartelera peruano. Sin embargo, para los que no tuvieron la oportunidad de verlas, pueden hacerlo a través del el ciclo del Oscar, en Cinemark, que va del 2 al 9 de febrero.

PARA VER EN NETFLIX

"The Irishman" y "Marriage Story" son las producciones de Netflix presentes que competirán por ser la Mejor película en los Oscar 2020. A pesar de que la película de Martin Scorsese no ha sido reconocida en la carrera de premios, no se descarta que pueda ser considerada —finalmente—en la premiación más importante de la pantalla grande.

Por otro lado, el filme protagonizado por Scarlett Johansson y Adam Driver fue considerada entre los mejores del año por la magistral actuación de ambos actores. No obstante, al igual que "The Irishman", ha sido una de las grandes perdedoras en las galas que precidieron a los Oscar 2020.

Las dos cintas pueden ser vistas en Netflix, vía streaming, y disfrutar cómodamente desde el sofá en casa o el lugar de tu preferencia.

Esta es la lista de las nominadas a Mejor película en los Oscar 2020:

- "Ford v Ferrari"

- "The Irishman"

- "Jojo Rabbit"

- "Joker"

- "Little Women"

- "Marriage Story"

- "1917"

- "Once Upon a Time in Hollywood"

- "Parasite"

