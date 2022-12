Brad Pitt y su emotivo discurso en los Oscar 2020. | Fuente: AFP

Brad Pitt se llevó una sorpresa al ganar un galardón como Mejor actor de reparto en los Premios Oscar 2020 por su participación en la película de Quentin Tarantino, “Once Upon a Time… In Hollywood”.

Todos los asistentes aplaudieron y se pusieron de pie mostrando su emoción hacia su colega. El artista subió al escenario y no dudó en dar un emotivo discurso dedicado a sus seis hijos:

"Esto es para mis hijos que motivan todo lo que hago. Para mis hijos, los adoro”, aseguró Brad Pitt dejando atrás las supuestas rencillas que tiene con su hijo Maddox.

Además, agradeció al director de “Once Upon a Time… In Hollywood” por su dedicación en lo que hace:

"Si Quentin (Tarantino) hace una película sobre eso, al final los adultos harían lo correcto. Esto tiene que ver con Quentin Tarantino, porque eres original, eres único, porque la industria del cine sería peor sin ti. Ya lo dijo Cliff Booth... busca lo mejor de la gente, pero espera lo peor".

Tampoco dejó pasar la oportunidad de mandarle un mensaje a su compañero y amigo, Leonardo DiCaprio:

"Leo (DiCaprio) podemos ir a tomarnos unos cócteles unos días, con unas buenas vistas. Gracias a todo el equipo, a los especialistas, a los técnicos. ¿Por qué hacemos todo esto? Tenemos que hablar de los coordinadores de los especialistas, de todo su equipo, rendirles su homenaje”.

Brad Pitt mencionó a los otros actores que hacen de dobles y aseguró que también deben ser reconocidos ya que su aporte es igual o mejor que los demás. Además, mencionó que debería haber un premio para ellos por su dedicación.

Finalmente, terminó por agradecer a sus padres ya que sino se hubieran mudado a Los Ángeles, no sería el gran actor que es ahora:

“Les debo a mis padres, que me llevaron en un driving en el 78 hasta aquí, me mudé aquí y me he encontrado a gente maravillosa en el camino”.

