Brad Pitt, el actor estadounidense de 56 años, es considerado como un ícono de la pantalla grande. Ha actuado, dirigido y producido distintas obras y ha estado nominado hasta en tres ocasiones a un Oscar. Sin embargo, en las tres ocasiones no ha logrado llevarse la estatuilla a casa por sus dotes actorales.

Si bien el pasado 5 de enero el actor ganó un Globo de Oro como mejor actor de reparto por su performance en "Once Upon a Time in Hollywood", es muy probable que este domingo se lleve el Oscar en el que está nominado en la misma categoría. El caso de Brad Pitt recuerda al de Leonardo DiCaprio, quien en 2016 recién pudo llevarse el premio de la Academia por su papel en "El Renacido".

Brad Pitt, sin embargo, sí ha sido galardonado con un Oscar, pero como productor en 2012 por "12 años de esclavitud". Estas son las películas a las que Brad Pitt ha estado nominado como Mejor Actor:

12 monos (1996)

La película de ciencia ficción, dirigida por Terry Gilliam, tenía como protagonistas a Bruce Willis y a Brad Pitt. El estreno de este filme fue un éxito en la crítica y en la taquilla y llevó a que el ex esposo de Angelina Jolie sea nominado como Mejor actor de reparto por La Academia. Sin embargo, no logró llevarse a casa el premio.

El curioso caso de Benjamin Button (2009)

Dirigida por David Fincher ("El club de la pelea", "Facebook: red social", entre otros) fue una película protagonizada por Brad Pitt, quien da vida a Benjamin Button, y por Cate Blanchett, quien interpretó a Daysi, su amiga de toda la vida. Ese año, la película tuvo 13 nominaciones por la Academia, entre ellas, la categoría de Mejor Actor.

Sin embargo, ese año el Oscar se lo llevó Sean Penn por su interpretación en la película "Milk".

Moneyball (2012)

Con Brad Pitt, Jonah Hill y Philip Seymour Hoffman como protagonista, la cinta dirigida por Bennett Miller narra la historia real de Billy Beane, el gerente general del equipo Oakland Athletics, quien utilizaba las estadísticas avanzadas para fichar jugadores.

Ese año, Pitt competía en la lista como Mejor Actor; sin embargo, el galardón se lo llevó el francés Jean Dujardin, por "The artist".

