Bong Joon-ho mostró su emoción al convertirse en el Mejor director. | Fuente: Instagram

La noche del domingo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en Estados Unidos, fue la más emocionante para el surcoreano Bong Joon-ho, director de “Parasite”, cinta que en forma de comedia muestra las desigualdades sociales.

Gracias al magnífico trabajo de Bong Joon-ho, este se llevó el Oscar a Mejor director, mientras que “Parasite” fue la ganadora máxima, pues se galardonó como la Mejor película producida en el 2019.

Con más de 20 años de carrera, el cineasta de 50 años ha alcanzado el galardón máximo y ha contado por qué creó “Parasite”, la primera película de lengua no inglesa en llevarse el premio a Mejor Película.

“¡Porque soy un jodido bicho raro!”, comentó para el medio televisivo Entertainment Tonight. “Solo soy una persona muy extraña. Simplemente hice lo que siempre he hecho con grandes artistas”, añadió Joon-ho, durante la alfombra roja, previo a la ceremonia de los Oscar 2020.

Asimismo, manifestó su felicidad antes de ganar las cuatro categorías: Mejor Película, Mejor Guion Original, Mejor Dirección y Mejor Película Internacional. “Todavía se siente muy surrealista. Siento que algo me golpeará y me despertaré de este sueño”, acotó.

Cabe anotar que, tras la gala que lo convirtió en el ganador de la noche, fue entrevistado por la agencia AFP y aseguró que los reconocimientos que obtuvo fueron porque “nunca escribimos para representar a nuestros países”.

HISTÓRICO TRIUNFO

La cinta surcoreana "Parasite" se lleva la estatuilla como "Mejor película" en los Oscar 2020 superando a "Ford v Ferrari", "The Irishman" ("El irlandés"); "1917", "Marriage Story" ("Historia de un matrimonio"), "Jojo Rabbit", "Little Women" ("Mujercitas"), "Once Upon A Time In... Hollywood"("Érase una vez... en Hollywood") y "Joker".

Kwak Sin Ae, la traductora del elenco, transmitió lo que dijeron los protagonistas: “Nunca imaginamos que esto sucedería, estamos muy felices. Expreso mi gratitud y respeto por todos los miembros de la Academia de tomar esta decisión”.

