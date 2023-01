'Parasite', 'Dolor y gloria', 'Les Misérables', entre otras películas extranjeras se acercan más a obtener una nominación para los Oscar 2020. | Fuente: Composición

Los premios Oscar 2020 están cada vez más cerca. Próximos a celebrarse el 9 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood, la Academia calienta los motores y, por eso, este 16 de diciembre anunció la lista de las películas preseleccionadas en 9 categorías.

Se trata de la conocida “shortlist”, que recoge a las posibles candidatas a una nominación para los Oscar 2020. Esta vez, la Academia de Hollywood anunció más de 100 películas que estarían tentando una nominación a Mejor Documental, Mejor Cortometraje Documental, Mejor Película Extranjera, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Canción Original, Mejor Cortometraje Animado, Mejor Corto de Acción Real y Mejores Efectos Visuales.

Entre las preseleccionadas a Mejor Película Extranjera, quedó fuera de carrera la peruana “Retablo”, aunque como representante iberoamericana solo logró alcanzar una cuota “Dolor y gloria” del español Pedro Almodóvar, que continúa en competencia con “Parasite” del surcoreano Bong Joon-ho, una de las favoritas a llevarse el galardón.

Por otro lado, “Avengers: Endgame” sorprendió al clasificar como prenominada a Mejores Efectos Visuales y Mejor Banda Sonora Original. Comparte esta última preselección con otras cintas aclamadas como "Marriage Story" y “Joker”, esta última también clasificada en la categoría Mejor Maquillaje y Peluquería.

Otra película de Marvel que consiguió colarse entre las prenominadas al Oscar 2020 es “Captain Marvel”, cuyos efectos visuales compiten junto a películas de la talla de “The Irishman”, último éxito de Martin Scorsese, y “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

'Avengers: Endgame', 'Joker' y 'Marriage Story': cintas preseleccionadas a la categoría de Mejor Banda Sonora Original para los Oscar 2020. | Fuente: Composición

ESTAS SON LAS CINTAS PRESELECCIONADAS A NUEVE CATEGORÍAS DE LOS OSCAR 2020

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

- “The Painted Bird” (República Checa)

- “Truth and Justice” (Estonia)

- “Les Misérables” (Francia)

- “Those Who Remained” (Hungría)

- “Honeyland” (Macedonia del Norte)

- “Corpus Christi” (Polonia)

- “Beanpole” (Rusia)

- “Atlantics” (Senegal)

- “Parasite” (Corea del Sur)

- “Dolor y gloria” (España)

MEJOR DOCUMENTAL

- “Advocate”

- “American Factory”

- “The Apollo”

- “Apollo 11”

- “Aquarela”

- “The Biggest Little Farm”

- “The Cave”

- “The Edge of Democracy”

- “For Sama”

- “The Great Hack”

- “Honeyland”

- “Knock Down the House”

- “Maiden”

- “Midnight Family”

- “One Child Nation”

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

- “After Maria”

- “Fire in Paradise”

- “Ghosts of Sugar Land”

- “In the Absence”

- “Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”

- “Life Overtakes Me”

- “The Nightcrawlers”

- “St. Louis Superman”

- “Stay Close”

- “Walk Run Cha-Cha”

La rejuvenización de los protagonistas de 'The Irishman' hizo méritos suficientes para ubicarse en la lista de preseleccionadas a Mejores Efectos Visuales en los Oscar 2020. | Fuente: IMDB

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

- “Bombshell”

- “Dolemite Is My Name”

- “Downton Abbey”

- “Joker”

- “Judy”

- “Little Women”

- “Maleficent: Mistress of Evil”

- “1917”

- “Once upon a Time…in Hollywood”

- “Rocketman”

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

- “Avengers: Endgame”

- “Bombshell”

- “The Farewell”

- “Ford v Ferrari”

- “Frozen 2”

- “Jojo Rabbit”

- “Joker”

- “The King”

- “Little Women”

- “Marriage Story”

- “Motherless Brooklyn”

- “1917”

- “Dolor y gloria”

- “Star Wars: The Rise of Skywalker”

- “Us”

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

- “Speechless” de “Aladdin”

- “Letter To My Godfather” de “The Black Godfather”

- “I’m Standing With You” de “Breakthrough”

- “Da Bronx” de “The Bronx USA”

- “Into The Unknown” de “Frozen 2”

- “Stand Up” de “Harriet”

- “Catchy Song” de “The Lego Movie 2: The Second Part”

- “Never Too Late” de “The Lion King”

- “Spirit” de “The Lion King”

- “Daily Battles” de “Motherless Brooklyn”

- “A Glass of Soju” de “Parasite”

- “(I’m Gonna) Love Me Again” de “Rocketman”

- “High Above The Water” de “Toni Morrison: The Pieces I Am”

- “I Can’t Let You Throw Yourself Away” de “Toy Story 4”

- “Glasgow” de “Wild Rose”

MEJOR CORTO DE ACCIÓN REAL

- “Brotherhood”

- “The Christmas Gift”

- “Little Hands”

- “Miller & Son”

- “Nefta Football Club”

- “The Neighbors’ Window”

- “Refugee”

- “Saria”

- “A Sister”

- “Sometimes, I Think about Dying”

MEJORES EFECTOS VISUALES

- “Alita: Battle Angel”

- “Avengers: Endgame”

- “Captain Marvel”

- “Cats”

- “Gemini Man”

- “The Irishman”

- “The Lion King”

- “1917”

- “Star Wars: The Rise of Skywalker”

- “Terminator: Dark Fate”

Te sugerimos leer