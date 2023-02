Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, dos actores que buscan sobresalir en el Hollywood de los años sesenta.

En su primera noche de estreno, la novena película de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", recaudó 5.8 millones de dólares solo en funciones nocturnas en 3,318 locales.

Esta cifra pone a "Once Upon a Time in Hollywood" a la par de otros grandes estrenos del año como "X-Men: Dark Phoenix" (5 millones), "Detective Pikachu" (5.7 millones) y "John Wick 3" (6 millones).

DATO: la película se estrenará el 15 de agosto en el Perú.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie protagonizan la película ambientada en Los Ángeles de 1969, y este elenco está a punto de quitar el récord que Tarantino marco con otra de sus grandes producciones: "Bastardos sin gloria".

Sony, la productora de la cinta, espera que en su fin de semana de estreno en Estados Unidos "Once Upon a Time in Hollywood" recaude 30 millones de dólares, pero otros analistas estiman que podría acercarse a los 40 millones.

¿Por qué es relevante este datalle? Pues con esta nueva película Quentin Tarantino podría terminar superando el récord que ya tiene con "Bastardos sin gloria", que recaudó 38 millones de dólares en su fin de semana de estreno.

LA HISTORIA

Rick Dalton (DiCaprio) es la ex estrella de una serie de televisión 'western', que junto con su doble actoral, Cliff Booth (Pitt) intentan sobresalir en un Hollywood que ya no es el de antes. Sin embargo, todo cambiará gracias a la famosa vecina de Rick: Sharon Tate (Robbie).

Te sugerimos leer