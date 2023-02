Noah Centineo no dará vida a He-Man en el cine. | Fuente: AFP

Han pasado más de dos años desde que comenzaran a circular rumores sobre la participación de Noah Centineo en una nueva película de "Masters of the Universe". Después se confirmó que el actor daría vida a He-Man en la producción de Sony Pictures y Mattel Films, pero aparentemente ha abandnado el proyecto.

"Ya no está vinculado a ese proyecto", declaró un representante de Noah Centineo a Collider. Se desconocen las razones de su salida de la cinta, que estará escrita y dirigida por Aaron y Adam Nee.

Los realizadores se encargarán de escribir la historia después de que guionistas como David S. Goyer, Matt Holloway y Art Marcum hayan estado vinculados al proyecto en el pasado. La película está basada en la popular línea de juguetes de la década de los 80 que dio lugar a unamítica serie de animación que se emitió desde 1983 hasta 1985.

"He-Man y los Masters del Universo" relata la eterna lucha entre el bien y el mal personificada en Adam, el príncipe de un mundo fantástico, Eternia, que gracias a la magia del castillo de Grayskull y la Espada de Poder se convierte en He-Man, el hombre más poderoso del Universo que lucha, junto a sus aliados Teela, Man-at-Arms, Orko y La Hechicera, para salvar a su planeta de la tiranía de Skeletor.

Una historia que ya fue llevada a la gran pantalla en una mejorable pero muy entrañable producción del año 1987 protagonizada por Dolph Lundgren como He-Man con Frank Langella como Skeletor y en la que también aparecía una jovencísima, y entonces desconocida, Courteney Cox ('Friends').

La saga también cuenta con otras series y películas de animación, cómics y una futura serie de animación digital que está preparando Kevin Smith y que bajo el título de "Masters of the Universe: Revelation".

Otros proyectos de Noah Centineo

Noah Centineo no dará vida a He-Man, pero tiene un calendario lleno de proyectos. El actor estadounidense, que saltó a la fama en 2018 gracias a la cinta "A todos los chicos de los que me enamoré", tiene pendiente de estreno "The Diary a las órdenes de Jackie Chan".

Además, encarnará a Al Rothstein (Átomo Smasher) en "Black Adam", película de DC Comics dirigida por Jaume Collet-Serra y encabezada por Dwayne Johnson. (Europa Press)

