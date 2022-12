'No time to die' será la película con mayor duración de James Bond en la historia del cine. | Fuente: Sony

Daniel Craig dará vida por última vez al agente 007 en "James Bond: No time to die", la vigesimoquinta entrega de la saga Bond. Una película que no solo se anuncia como una de las más ambiciosas de la franquicia, sino que será también la más larga de todas, con dos horas y 43 minutos de duración.

Así lo señalan ya las carteleras de las salas de cine, que han incluido información de la película de cara a su estreno en abril. Esta extensión convierte a Sin tiempo para morir en la más larga de todas las películas de James Bond, con unos 15 minutos más de duración que la entrega de "2915 Espectre", la más extensa hasta la fecha.

Por lo general, las películas de James Bond tienen una duración bastante regular, que oscila en torno a las dos horas. Curiosamente, Craig no solo protagonizará la entrega más larga de todas, sino que también dio vida al agente secreto en su cinta más breve, Quantum of Solace (2018), con una hora y 46 minutos de duración.

En Sin tiempo para morir, el personaje de Craig, ya retirado en Jamaica, recibirá la visita de su amigo de la CIA Felix Leither, quien le convencerá para una última misión. Ambos tendrán que enfrentarse a un siniestro villano y a su tecnología de última generación en una entrega que "redescubre" al mítico personaje, según explicó recientemente en un vídeo su director Cary Fukunaga.

Junto a Craig, que interpretará a James Bond por quinta y última vez en esta película, completan el reparto Ben Whishaw, Ana de Armas, Christoph Waltz, Naomie Harris, Léa Seydoux, Ernst Stavro Blofeld y Rami Malek, que encarnará al villano principal. Sin tiempo para morir llegará a los cines el 2 de abril de 2020.

