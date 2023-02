Los servicios de streaming tuvieron grandes representantes en los Oscar 2021 como 'Mank', 'Sound of Metal' y 'Soul'. | Fuente: Composición

La 93ª edición de los Oscar ha dejado una amplia lista de ganadores liderado por “Nomadland” en medio de un año completamente atípico marcado por la pandemia de la COVID-19. Y por ello, muchas películas se saltaron los cines para llegar directamente a los servicios de streaming.

Netflix, Amazon Prime y Disney Plus han sido los canales de difusión de una gran cantidad de producciones durante el año y, como tal, han visto a muchas de ellas llevándose las estatuillas principales de Hollywood.

¿Cuántos premios Oscar se llevaron cada una de ellas?

Netflix

Durante los Oscar 2021, Netflix se llevó un total de siete estatuillas. Dos de los Oscar de Netflix fueron para “Mank” por Mejor diseño de producción y Mejor Cinematografía y también para "Ma Rainey's Black Bottom" por Mejor maquillaje y peinado, además de Mejor diseño de vestuario. El conteo también está compuesto por el premio para "If Anything Happens I Love You" por Mejor corto animado, "My Octopus Teacher” por Mejor documental y "Two distant strangers" por mejor corto de ficción.

Además, la cinta "La madre del blues", distribuida por Netflix se llevó dos Oscar por Mejor maquillaje y peinado y Mejor diseño de vestuario.

Amazon Prime

Amazon solo se llevó dos Oscar y fue gracias a “Sound of Metal” en la categoría de Mejor edición de montaje y Mejor edición de sonido.

Disney Plus

La plataforma de streaming de Disney se llevó dos Oscar gracias a “Soul”, la producción de Pixar que ganó en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Banda Sonora.

