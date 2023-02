Russi Taylor logró se hizo con la voz de Minnie en competencia con otras 200 aspirantes. | Fuente: AFP

Russi Taylor, la voz de Minnie Mouse durante los últimos 30 años, murió en California a los 75 años de edad, informó hoy la compañía Walt Disney en un comunicado.

"Minnie Mouse ha perdido su voz con la muerte de Russi Taylor", ha dicho en el comunicado el presidente y director ejecutivo de la compañía, Bob Iger, como homenaje a una actriz que durante los últimos cuarenta años ha dado voz a multitud de personajes pero que era mundialmente conocida por la de la compañera del ratón Mickey.

"Durante más de 30 años, Minnie and Russi trabajaron juntos para divertir a millones de personas en todo el mundo, una asociación que ha hecho de Minne un ícono global y a Russi la convirtió en una leyenda de la compañía Disney, querida por todos", dijo Iger.

Nacida en Massachusetts, en 1944, la vinculación de Taylor con la compañía Disney casi ha sido de por vida, al menos tal y como ella cuenta en una anécdota que le sucedió cuando era niña.

"Cuando era pequeña, fui con mi madre y mi hermano a Disneylandia. Nos sentamos a comer unas palomitas y vimos a Walt (Disney) sentado en un banco. Nos presentamos y compartimos nuestras palomitas. Me preguntó que quería hacer cuando fuera mayor y yo le contesté, 'Quiero trabajar para usted'. El dijo 'Ok'...y es lo que he hecho hasta ahora".

En 1986 se hizo con la voz de Minnie en competencia con otros 200 aspirantes.

Ha sido la voz de Minnie en películas como Who Framed Roger Rabbit, Runaway Brain, Get a Horse y Mickey, Donald, Goofy: Three Musketeers, y en series de televisión como Mickey Mouse Works, House of Mouse, Mickey Mouse Clubhouse, y Mickey and de Roadster Racers. (EFE)

