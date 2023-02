'Mulan' es protagonizada por Liu Yifei, popular actriz en China que superó a mil actrices en el cásting para obtener el protagónico. | Fuente: Disney Studios

Sabemos que "Mulan" no es la tradicional princesa de Disney y esto se hace evidente en el primer tráiler de la cinta en live action, donde se muestra a la valiente heroína en combate.

"Es mi deber pelear", dice Mulan (interpretada por la actriz sinoestadounidense Yifei Liu) mientras esgrime la espada a la espera de sus enemigos.

"Mulan" sigue la misma trama que la película animada de 1998. Cuando el Emperador de China (Jet Li) decreta que un hombre de cada familia debe servir en el Ejército Imperial para defender al país de los invasores del Norte, Hua Mulan se hará pasar por uno para evitar que su padre enfermo vaya a pelear. Bajo el nombre de Hua Jun, buscará llevar honor a la familia de una manera más valiente de lo que se espera de ella... casarse.

En el tráiler de Disney, se destacan la gracia y disciplina de la protagonista, características que la convertirán en una valerosa guerrera.

Mira el primer tráiler de "Mulan", la versión live action de Disney. | Fuente: Disney Studios

¿QUIÉN ES LA PROTAGONISTA?

Durante el cásting para la película "Mulan", se vio a 1.000 candidatas para el rol de Mulan. Se buscaba a una mujer con habilidades en las artes marciales, que hablara inglés y cualidad de estrella. La elegida fue Yifei Liu, popular actriz en China quien ha trabajado en distintas producciones de artes marciales como la serie "Demi-Gods and Semi-Devils" (2003) y "The Return of the Condor Heroes" (2006).

La cineasta Niki Caro dirige la cinta de Disney sobre la legendaria guerrera china que arriesga todo, por amor a su familia y a su país, para convertirse en una gran guerrera. El elenco está compuesto por Yifei Liu como Mulán; Donnie Yen como el Comandante Tung; Jason Scott Lee como Böri Khan; Yoson An como Chen Honghui; Gong Li como Xianniang; y Jet Li como el Emperador. "Mulan" se estrenará el 26 de marzo del 2020 en Perú.

'Mulan' se estrenará el 26 de marzo del 2020 en Perú. | Fuente: Disney Studios

