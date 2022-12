“Minions 2: The Rise of Gru” estrena nuevo trailer. | Fuente: Captura

El tráiler de “Minions 2: The Rise of Gru”, la nueva historia del villano favorito de todos los tiempos, se estrenó este miércoles y promete ser la cinta animada favorita de todos, gracias a las travesuras de las criaturas amarillas.

“Minions 2: The Rise of Gru”, producida por Illumination, es la secuela de la precuela de “Despicable Me” (Mi villano favorito). La nueva cinta mostrará al pequeño Gru en su transformación como villano y cómo es que conoce a los minions.

Las películas de Minions son precuelas que cuentan cómo es que lo amarillentos seres establecen una relación con Gru, quien era el villano más malvado en su momento, y esta vez el filme ha sido ambientado en los años 70.

El pequeño Gru, interpretado una vez más por Steve Carell, sueña con convertirse en un supervillano a sus cortos 12 años. Mientras que los minions están a la caza de un nuevo líder a seguir.

La película “Minions 2: The Rise of Gru” presenta a nuevos personajes como lo son los integrantes de Vicious 6, quienes parecen ser una liga de supervillanos que están buscando un recluta nuevo, pero Gru los engaña para demostrar su superioridad.

Definitivamente, convertir a “Minions 2: The Rise of Gru” en una secuela del spin-off y una precuela de “Despicable Me” es todo un reto y, a la vez, provoca la gran intriga de los fanáticos de las criaturas amarillas.

Cabe anotar que por el momento no se conoce la fecha exacta del estreno de “Minions 2: The Rise of Gru”, pero está en las salas a partir de julio de este año. Recordemos que “Minions” recaudó 1159 millones de dólares cuando se estrenó en 2015, al final pudo verse la manera en que las criaturas conocieron y decidieron a seguir a Gru desde niños.

TEASER

“Minions: The Rise of Gru” lanzó el último domingo, minutos antes del Super Bowl, un teaser, en el que se vio al pequeño Gru y a los minions haciendo maldades. Míralo en el siguiente video.

