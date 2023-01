Millie Bobby Brown se une a los hermanos Russo para protagonizar su nueva cinta. | Fuente: Instagram

Millie Bobby Brown une fuerzas con Anthony y Joe Russo (los directores de "Avengers: Endgame") en una nueva película: "The Electric State". Ella protagonizará la cinta de ciencia ficción al mando de los hermanos.

El proyecto también reunirá a los Russo con los guionistas Christopher Markus y Stephen McFeely, quienes estuvieron a cargo de las historias de "Infinity War" y "Endgame".

"The Electric State", basada en la novela gráfica de Simon Stålenhag, sigue a una adolescente (Millie Bobby Brown) en un futuro alterno. Ella encuentra a un robot, enviado por su hermano perdido, y parten a encontrarlo. En el camino, descubren una gran conspiración en un mundo donde los humanos se mezclan con toda clase de robots.

"Estamos entusiasmados de haber firmado con Universal, que está comprometido de estrenar la película en salas de cine. Es una noticia increíble para nosotros como cineastas y para la audiencia que quiere una oportunidad de experimentar las cintas en el cine nuevamente", señalaron los hermanos Russo en un comunicado.

Después de dirigir "Avengers: Endgame", la dupla inició otros proyectos como "The Gray Man" y "Cherry", protagonizada por Tom Holland.

¿"ENOLA HOLMES" SE CONVERTIRÁ EN UNA SAGA?

En tanto, Millie Bobby Brown se encuentra enfocada en la cuarta temporada de "Stranger Things", que retomó el rodaje en octubre. Este año, la artista también se dio el tiempo para protagonizar y producir la cinta "Enola Holmes" que se estrenó en Netflix.

En una entrevista para Deadline, la actriz señaló que no todo ha acabado para su personaje, dando a entender que, entre ella y el director Harry Bradbeer, podrían ponerse a trabajar en una segunda entrega.

"Hay más historia que contar. La historia no ha acabado aún. Ella no ha crecido, no hay conclusión. Creo que siempre será alguien que está evolucionando, pero siempre hay algo más que mostrar en pantalla. A Harry y a mí nos ha encantado trabajar juntos, así que tiene que pasar. Harry, tenemos un email que enviar (a Netflix)", dijo entre risas.

Te sugerimos leer