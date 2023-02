Michelle Pfeiffer dio vida a Gatúbela en 'Batman regresa', estrenada en 1992. | Fuente: Warner Bros.

¿La Gatúbela de Michelle Pfeiffer podría aparecer en el DCEU? Aunque la actriz de cine no ha recibido ninguna oferta concreta, estaría dispuesta a sumarse al elenco de “The Flash”. Como se anunció hace poco tiempo, Michael Keaton regresará a ser Batman en la película protagonizada por Ezra Miller.

“The Flash” será una gran oportunidad para traer de vuelta a viejos conocidos de las películas pasadas de Batman. Ben Affleck, el murciélago de Gotham que nació del universo cinematográfico, y Michael Keaton, el intérprete de Bruce Wayne para las cintas de Tim Burton, se juntarán en esta próxima producción que ha tardado más de lo esperado.

En una entrevista para Screen Rant, Michelle Pfeiffer aclaró que no tendría ningún problema con dar vida otra vez a Selina Kyle. Entre las revelaciones oficiales de las estrellas invitadas a la película y los rumores sobre quiénes podrían ser los siguientes en participar, la estrella de 62 años dejó claro que todavía no hay una oferta para ella.

“Lo haría si alguien me preguntara, pero aún nadie me lo ha preguntado”, señaló. Recientemente, Pfeiffer se encuentra promocionando su nuevo proyecto titulado “French Exit” y tal como su excompañero Michael Keaton, no encuentra ningún problema en probarse un traje de superhéroe antes de cerrar la puerta a esta faceta para siempre.

Si los retrasos de “The Flash” ocurrían habitualmente desde hace un par de años, la pandemia del nuevo coronavirus vino mucho peor para los planes de Warner Bros. Con la dirección de Andy Muschietti (“It: Capítulo uno y dos”) y Christina Hodson (“Birds of Prey”) en el guion, la producción tiene programado iniciar su rodaje en abril.

La película con Ezra Miller en el protagónico espera estrenarse en el 2022, pero todo podría cambiar conforme se vaya desarrollando la crisis sanitaria en los siguientes meses. Se recuerda que “The Batman” fue uno de los títulos más afectados por las interrupciones provocadas por los contagios de COVID-19.

