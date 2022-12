Creador de la película 'Bohemian Rhapsody' realizará una cinta sobre Michael Jackson. | Fuente: Composición

El productor Graham King, impulsor de la cinta musical sobre la vida del cantante Freddie Mercury "Bohemian Rhapsody", adquirió los derechos de Michael Jackson para rodar una nueva película sobre el icono del pop en la que contará con acceso a toda su música. Junto a King trabajará el guionista y escitor John Logan ("Gladiator" y "The Aviator"), con el encargo de elaborar un filme que narrará al completo la compleja vida de Michael Jackson, desde sus inicios en la industria musical, cuando era un niño, hasta su trágica muerte a los 50 años considerado como el "Rey del Pop", informó este viernes una exclusiva del medio especializado Deadline. Según este diario, fuentes de la industria cinematográfica aseguran que la película, en fase de preparación, no pretende ser un retrato "dulce" de la vida del artista, sino también abarcar sus partes polémicas y controvertidas. El proyecto aún no se ha adjudicado a ningún estudio para que inicie el rodaje.

La idea de esta película llega justo después de que este mismo año se estrenase "Leaving Neverland", un documental que explora las acusaciones de abuso sexual infantil contra Jackson y que recoge testimonios de varías presuntas víctimas y testigos de los incidentes que se atribuye ocurrían en la popular residencia del cantante. La cinta fue una coproducción del canal británico Channel 4 y la cadena estadounidense HBO que recibió el premio Emmy al mejor documental y congregó a millones de espectadores en su emisión inicial, logrando registrar una de las mejores audiencias de la década para el estreno de un documental. Los abogados del patrimonio de Michael Jackson demandaron a HBO por más de 100 millones de dólares acusando a la cadena de difamar al artista, no incluir su versión de los hechos y romper un acuerdo de "no menosprecio" hacia el músico firmado en 1992, tras la emisión de uno de sus conciertos. Según la revista Variety, la oficina del productor Graham King confirmó el proyecto pero no respondió a las preguntas sobre si el guion que preparan para la película incluirá a los acusadores de Michael Jackson, entre ellos el coreógrafo Wade Robson y el entonces actor infantil James Safechuck. EFE

Te sugerimos leer