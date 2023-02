'Matrix', protagonizada por Keanu Reeves, regresará al cine con dos cintas. | Fuente: Warner Bros.

"Matrix" está de vuelta, pero no con una sino con dos nuevas películas. El pasado agosto, Warner Bros. confirmó que Lana Wachowski trabajaba en una nueva entrega protagonizada por Keanu Reeves (Neo) y Carrie-Anne Moss (Trinity). Ahora, uno de los guionistas de la saga anunció que hay dos filmes en desarrollo.

"Existen dos proyectos diferentes de Matrix en Warner Bros.", anunció el guionista Zack Penn en su cuenta de Twitter. Él ya anunció, incluso antes de la confirmación oficial de la productora, que trabajaba en una expansión del universo Matrix. Ahora ha aclarado que se trataba de un proyecto distinto al de Wachowski.

"Uno, el que he escrito yo, se sitúa en un momento anterior en la línea de tiempo de Matrix. Otro, el que Lana Wachowski está dirigiendo, es una secuela en la que yo no trabajo pero que no puedo esperar para ver", explicó Penn que aclara que "ninguno de los dos son reboots".

La noticia ha aumentado la expectativa ya existente en torno a las nuevas producciones de Warner Bros. Aunque es poco lo que Zack Penn ha revelado, los fans de la saga (protagonizada por Keanu Reeves) ya saben que la ampliación del complejo universo de "Matrix" vendrá en forma de precuela y de secuela; pero no será un reinicio de la franquicia.

Por su parte Lana Wachowski, quien dirigirá "Matrix 4" sin su hermana Lilly Wachowski, busca un nuevo actor para interpretar a un Morfeo rejuvenecido. Aunque todavía no se ha confirmado quién sucederá a Laurence Fishburne, los fans ya han elegido su favorito apuntando a Michael B. Jordan ("Black Panther").

La presencia de un Morfeo joven en el filme de Wachowski, cuando sus compañeros de reparto continúan siendo los mismos que iniciaron la saga hace 20 años, ha despertado curiosidad entre los seguidores. Por otro lado, la confirmación de Neo (interpretado por Keanu Reeves) ha reavivado la esperanza de que el personaje sobreviviese al incierto final de "Matrix 3".

Las tres película de la saga, "Matrix", "Matrix Reloaded" y "Matrix Revolutions" recaudaron más de US$ 1.6 mil millones en todo el mundo. (Europa Press)

Se prepara una precuela y una secuela de 'Matrix'.

