Kat Dennings está de vuelta en el Universo Cinematográfico de Marvel. La actriz retomó su personaje de Darcy Lewis en la serie "WandaVision". Con sus conocimientos en astrofísica, está ayudando a resolver los enigmas detrás de Westview.

Pero esta no sería su última aparición en las ficciones de superhéroes. La artista, cuya primera aparición se dio en "Thor" (2011), reveló a Extra que tiene otros proyectos pendientes con la compañía.

Dennings contó que su personaje, Darcy Lewis, volverá para otra producción de Marvel Studios. No obstante, no se refería a una segunda temporada de "WandaVision" o a "Thor: Love and Thunder".

"Hay algunas cosas que he hecho para Marvel que saldrán y que no son esto ['WandaVision'] … Pero probablemente no puedo decirlo", señaló con cuidado de no revelar más detalles.

EL ROL DE DARCY

Con su dominio en astrofísica, incluyendo un doctorado, es posible que sus conocimientos sean necesitados más adelante. Como se recuerda, gracias a Darcy se resolvió el misterio al interior del hexágono que encierra Westview, proporcionando las herramientas para ver lo que Wanda hace.

Además, en los dos episodios de la serie en los que ha aparecido, ha demostrado ser un estupendo alivio cómico. Algo que también había demostrado en "Thor: Un mundo oscuro", su última aparición en las cintas de Marvel.

SORPRESA

Por el momento, "WandaVision" sigue sorprendiendo y creando interrogantes entre sus seguidores. El más reciente episodio causó asombro por la aparición de Pietro Maximoff, hermano de Wanda. Pero no es Aaron Taylor-Johnson, quien lo interpretó en “Avengers: Age of Ultron”, sino el actor Evan Peters… Es decir, el Quicksilver del Universo Cinematográfico de los X-Men quien apareció en la serie.

Esta ficción es el primer contenido en la amplia lista que se desarrolla para la fase 4 de Marvel Studios. El sexto capítulo se lanzará el próximo 12 de febrero por Disney Plus.

