“Venom: Let There Be Carnage” no llegará tan pronto a los cines. Sony Pictures retrasó el estreno en cines de la segunda entrega –con Tom Hardy de vuelta– para el 17 de septiembre del 2021. Desde el inicio de la pandemia, la cinta basada en los cómics de Marvel ha sido pospuesta en más de una ocasión.

Hasta comienzos de este año, se conocía que “Venom 2” llegaría el 25 de junio, pero los planes se han modificado pese a la reapertura de cines en Los Ángeles y Nueva York, dos importantes ciudades de Estados Unidos. Su cambio en el calendario se suma a otros ejemplos de reprogramación en la industria cinematográfica.

La decisión de Sony Pictures se da luego de que Universal cambió recientemente la fecha de lanzamiento para “Rápidos y Furiosos 9” (llegará a finales de junio a salas). Ambas producciones hubiesen tenido un enfrentamiento directo por audiencias jóvenes y masculinas, por lo que el cambio de fecha para septiembre no resulta extraño.

En tiempos de pandemia, las películas están buscando menos competir una contra otra y se orientan más a establecer espacios donde cada una de estas pueda brillar. Poco antes de “Venom: Let There Be Carnage” se estrenará “The Suicide Squad”, fijada para el 6 de agosto y después del villano de Marvel, se lanzará “Dune” a comienzos de octubre.

Sobre la segunda película de “Venom”

Andy Serkis dirige “Venom: Let There Be Carnage”, la continuación para el periodista Eddie Brock (Tom Hardy) y su simbionte en el cine. Si bien la cinta tuvo un final positivo para el protagonista, es la escena post créditos que ofrece más pistas sobre lo que se verá próximamente: Carnage será el centro de la siguiente entrega.

Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott y Naomie Harris también volverán a aparecer en la siguiente entrega de “Venom”.

