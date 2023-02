Valquiria (Tessa Thompson) se convertirá en el primer personaje abiertamente LGBT del Universo Cinematográfico de Marvel. | Fuente: Marvel

Las siguientes películas anunciadas por Marvel apostarán por la diversidad, ya sea con protagonistas femeninas (Scarlett Johansson al frente de "Black Widow") como la primera cinta liderada por una estrella asiática (Simu Liu en "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"). "Thor: Love and Thunder" no será la excepción con la presentación de su primer superhéroe LGBT.

Tessa Thompson, quien interpreta a Valquiria, lo confirmó durante la Comic Con 2019. "Para empezar, como nuevo rey [de Asgard] ella necesita encontrara a su reina, así que eso será lo primero en su agenda. Ella tiene algunas ideas. Los mantendré informado", comentó la actriz ante la emoción de la audiencia. Como se recuerda, al final de "Avengers: Endgame" Thor (Chris Hemsworth) le entrega el liderazgo de Nuevo Asgard a Valquiria.

Más adelante, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que el personaje de Valquiria se convertirá en el primer superhéroe LGBT de su universo cinematográfico. Consultado sobre una historia de amor lésbica en "Thor: Love and Thunder" confirmó que sí existirá: "el impacto que tenga en la trama queda por verse con el nivel de representación que se verá en nuestras películas, no solo en Thor 4", indicó.

El personaje de Valquiria (Tessa Thompson) apareció por primera vez en 'Thor: Ragnarok'. | Fuente: Marvel

Tessa Thompson había sido clara, en redes sociales, señalando que en los cómics su personaje es bisexual. Esta será la primera vez que se hable abiertamente de su orientación sexual ya que en "Thor: Ragnarok" se eliminó una escena que hacía referencia a esto.

"Thor: Love and Thunder" también presentará a un Thor mujer al mando de Natalie Portman. El director Taika Waititi aseguró que "solo una persona" como ella podría interpretar al personaje de Thor en versión femenina y convertida en la diosa del trueno.

Chris Hemsworth, el actor que ha dado vida a Thor en las tres cintas anteriores de Marvel y más recientemente en "Avengers: Endgame", y Tessa Thompson acompañarán a la actriz en el reparto de cinta, que se estrenará el 5 de noviembre de 2021.

Marvel develó sus planes para el futuro ─sin Iron Man ni Capitán América─ entre los que se incluyen futuros filmes como "The Eternals", con Angelina Jolie y Salma Hayek; una nueva "Blade" con Mahershala Ali, y a proyectos sobre "Fantastic Four" o "X-Men".

Chris Hemsworth y Tessa Thompson acompañarán a Natalie Portman en 'Thor: Love and Thunder'. | Fuente: AFP

