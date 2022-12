El superhéroe de Marvel seguirá su rumbo con Sony en 'Spider-Man 3', y Tom Holland se muestra emocionado de comenzar el rodaje. | Fuente: Marvel Studios

"Spider-Man" continuará su historia en el cine alejado del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), y nuevamente entrará a tallar la gigante Sony. La tercera entrega de la película, dirigida por Jon Watts, contará nuevamente con el actor Tom Holland como protagonista.

En una reciente entrevista con Inquirer, la joven estrella de Marvel se mostró emocionado de volver a vestir las mallas del querido Spider-Man, y confirmó que el rodaje se iniciará el próximo julio en Atlanta. Sin embargo, no está seguro si hará (en el futuro) algún cameo junto a los Avengers.

“Estoy bastante feliz por eso. Estaremos grabando "Spider-Man 3" en julio en Atlanta. Y sobre mí apareciendo en otras películas de Marvel, no estoy seguro sobre lo que me dirán que haga (sobre su futuro en el UCM)”, comentó Tom Holland.

En esa misma línea, respondió una de las dudas que más se comentaban entre los fanáticos de Marvel. ¿Zendaya regresará a interpretar su rol como la intrépida MJ? El intérprete afirmó que sí pasará, pero no conoce cómo sus personajes llevarán su relación desde los eventos de "Spider-Man: Far From Home".

“Zendaya definitivamente aparecerá en la película ‘Spider-Man 3’”, expresó Tom Holland. “Respecto a la relación entre Peter y MJ, no estoy muy seguro de cómo será”, agregó.

Como se recuerda, lo último que los espectadores vieron del buen vecino de Nueva York fue que su identidad fue revelada al mundo. Esta historia también forma parte de los cómics de Marvel, cuando el superhéroe debe comunicar al mundo su verdadero nombre, Peter Parker. Se intuye que la secuela pueda explorar esos detalles, además, incluir su complicada relación con MJ.

SOBRE SU VIDA AMOROSA

Tom Holland también toco algunos temas personales y habló sobre las relaciones amorosas en la vida de los famosos. En numerosas ocasiones, el actor ha sido involucrado con su compañera de reparto, Zendaya, por especulaciones de los fans. No obstante, ninguna de las estrellas confirmó el romance.

“Tratar con una relación en esta industria no es muy fácil porque significa que ir a cenar no es solo ir a cenar. Es: ‘Oh, tengo que verme bien porque sé que habrá paparazzi esperando a la vuelta de la esquina’. Entonces, cuando se trata de ese tipo de cosas, solo mantengo un perfil bajo”, manifestó.

