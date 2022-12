Tom Hiddleston admitió que audicionó para Thor, no Loki, en las cintas de Marvel. | Fuente: Captura de Youtube / Marvel

¿Se imaginan un universo en el que Tom Hiddleston ─no Chris Hemsworth─ interpretara a Thor? Pudo suceder. El actor británico confesó que, allá por el 2009, audicionó para el papel del dios del trueno en la cinta de Marvel. Y hay prueba de ello.

En el programa de Jimmy Fallon, mostraron un video poco conocido de su audición donde luce el cabello rubio y empuña el martillo. Hiddleston indicó que, en ese momento, Marvel buscaba rostros nuevos para formar parte del universo cinematográfico que estaba creando.

¿Qué buscaban en el futuro dios del trueno? Solo era necesario medir más de 1.80 m. y tener cabello rubio para ir a la audición, características que cumplía. "Por un segundo pensé que podía ser Thor", admitió, entre risas, para luego centrar la atención en su compañero Chris Hemsworth. "Todos podemos estar de acuerdo en que eligieron al actor correcto", recalcó.

Así lucía Tom Hiddleston en su audición del 2009 para el papel de Thor. | Fuente: Captura YouTube

LARGA VIDA A LOKI

Este fue el único cásting que Tom Hiddleston pasó para ser parte de las cintas de superhéroes, pero se quedó con otro importante rol. "Nunca audicioné para Loki", admitió. Cuando recuerda ese momento, en el que solo se había estrenado la película "Iron Man", no pensó que lo contratarían.

Finalmente, el actor no solo ha participado en seis cintas de Marvel como Loki, también protagonizará su propia serie para Disney+. "Es increíble, realmente está sucediendo. Nunca me lo esperé. Vamos a entrar en producción en el 2020 y no puedo decir nada más", comentó.

Esta producción se centrará en lo que pasó con el popular villano, luego de robar el Teseractor en la película “Avengers: Endgame”.

Marvel anunció su plan de 11 películas y series para los próximos dos años. Además de "Loki", se confirmaron los nuevos shows "WandaVision", protagonizada por Elizabeth Olsen, y "The Falcon and the Winter Soldier", con Anthony Mackie y Sebastian Stan. Las fechas de estreno aún no se han anunciado.

