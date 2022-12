En 'Thor: Ragnarok', una escena final muestra cómo Thor desata todo su poder sin el martillo Mjolnir. | Fuente: Marvel Studios

“Thor: Ragnarok” y su batalla final se han hecho un lugar entre las mejores escenas de Marvel. Parte de eso, se debe a la elección musical de Taika Waititi, director de la cinta, con “Inmigrant Song”. ¿Por qué el cineasta se empeñó en conseguir los derechos de la canción de Led Zeppelin?

Como se recuerda, el tema se lanzó el 5 de noviembre de 1970 y formó parte del tercer álbum de la exitosa banda. En conversación con Joe y Anthony Russo, directores de “Avengers: Endgame”, el realizador explicó que había una razón para haber escogido la canción para ese momento icónico de Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

“Quería capturar un viaje de personas que no tenían por qué salir juntas. Puse todo eso en ‘Immigrant Song’… Me sorprendió tanto que no lo hubieran usado en las dos primeras películas”, señaló Waititi, que dirigirá la cuarta entrega de Thor, sobre su motivo para incluirla en la película.

Sin embargo, el viaje para obtener el tema no fue sencillo. El director de “Thor: Ragnarok” enfrentó dificultades para conseguir los derechos de Led Zeppelin y el supervisor de música, Dave Jordan, fue quien finalmente hizo su sueño realidad. Desde un inicio, las comunicaciones con el grupo británico fueron sumamente importantes para convencerlos de que era una gran decisión.

“Cuando tuvimos el primer corte del tráiler y se lo mostramos a Led Zep, entendieron lo perfecta que era la canción para este personaje”, agregó el ganador del Oscar. “Creo que no habría sucedido si no comenzáramos la conversación con ellos realmente, realmente desde el principio”.

EL GRAN PODER DE THOR

Por si no lo recuerdas, en la batalla final de “Thor: Ragnarok”, suena la inigualable “Inmigrant Song” justo cuando el Dios del Trueno desata todo su poder contra su hermanastra malvada Hela y sus criaturas malignas. El superhéroe lo había perdido todo —su padre, el martillo y la unión de los Avengers— pero jamás su legado como ser mítico.

Por primera vez en las adaptaciones cinematográficas, Thor logra utilizar sus relámpagos y rayos sin necesidad de tener el martillo Mjolnir en sus manos. A través de su propio cuerpo, el personaje de Marvel hace uso de sus habilidades para vencer a todo quien se ponga en su camino. Más adelante, en “Avengers: Infinity War”, logra obtener una nueva arma: el hacha de gran tamaño llamada Stormbreaker.

