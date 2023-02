Thor y Star-Lord se reencuentran en la próxima película centrada en el Dios del trueno. | Fuente: Marvel Studios

“Thor: Love and Thunder” inició su rodaje en Australia con Chris Hemsworth en el protagónico por cuarta vez. Con el gran regreso de Natalie Portman en el rol de Jane Foster, el debut de Christian Bale en Marvel Studios y participación de otros héroes, se espera una historia con una mayor magnitud a lo visto anteriormente en las entregas del Dios del trueno.

A través de un reporte de Daily Mail, se filtraron las primeras fotografías del rodaje de la próxima película de “Thor”, después de que Hemsworth y el cineasta Taika Waititi anunciaran oficialmente el inicio de las filmaciones en Sydney, ciudad del país australiano. El actor Chris Pratt apareció en las capturas junto al protagonista.

En imágenes captadas en la zona de Centennial Park, se puede apreciar la estrella australiana en su icónico papel de Thor acompañado de su colega caracterizado por Star-Lord. La junta de ambos personajes no sorprende, debido a que el final de “Avengers: Endgame” dejó entrever una posible alianza entre el superhéroe y los Guardianes de la galaxia.

LA CABELLERA LARGA DE THOR

Aunque las fotografías no revelan demasiado sobre la trama de “Thor: Love and Thunder”, algunos detalles captaron la atención de los fanáticos de Marvel. Si se observa bien, Chris Hemsworth ha recuperado su larga cabellera rubia y luce un atuendo que no es propio de la cultura asgardiana, sino unos jeans, camiseta blanca y chaqueta roja.

El look de Thor en el set de la nueva cinta hace recordar a Thunderstrike, originalmente conocido como Eric Masterson. El personaje llevó el título del Dios del trueno durante un tiempo en los cómics, y puede que su apariencia haya influido en la visión de Taika Waititi para la segunda entrega que dirige sobre el hijo de Odín.

Eso sí, en manos lleva a su hacha Stormbreaker. ¿Qué hay de Mjlonir? En las historietas sobre la Thor femenina, el martillo pasa al poder de Jane Foster al convertirse ella en la nueva Diosa del trueno. Sería una respuesta razonable a su ausencia en esta escena, pero nada está dicho. La película “Thor: Love and Thunder” espera estrenarse el 11 de febrero del 2022.

