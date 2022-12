'The New Mutants' incluirá una historia homosexual entre dos personajes, uno de ellos interpretado por Maisie Williams. | Fuente: Disney

El universo X-Men vuelve a apostar por la diversidad en el cine. El director de "The New Mutants" confirmó que la próxima película de Marvel tendrá una pareja homosexual en su historia y será integrada por los personajes de Maisie Williams y Blu Hunt. Cabe destacar que esta no será la primera vez que aparezca una relación homosexual en el mundo mutante, ya que “Deadpool 2” también incluyó una.

Hace unos meses, crecieron los rumores entorno a cómo se plasmaría la relación de Rahne Sinclair (Wolfsbane) y Danielle Moonstar (Mirage), pero no había ninguna certeza al respecto. En conversación con Entertainment Weekly, el director Josh Boone describió la interacción de los personajes de Williams y Blunt como una “hermosa historia de amor”. Además, agregó que la pareja funcionaría como “una especie de columna vertebral y foco de algunas cosas que impulsan a los personajes de la película”.

Maisie Williams aseguró que la conexión de ambas en "The New Mutants" puede ser vista como una “extensión de lo que se cuenta en los cómics”. En la historia original de Marvel, Wolfsbane tiene la capacidad de transformarse en lobo y posee sentidos super desarrollados. Mientras que, Mirage puede utilizar la telepatía de forma limitada, de forma que es posible comunicarse con animales.

“Rahne y Dani tienen una conexión telepática en los cómics, por lo que solo queríamos extender eso en la película y ponerlo en la realidad”, contó a EW. “Si realmente pudieran entenderse en ese nivel, probablemente terminarías enamorándote de esa persona”.

En ese sentido, la famosa actriz de “Game of Thrones” aclaró que la historia no se centra en la sexualidad de Wolfsbane y Mirage, ya que no se le otorga una etiqueta. “No es realmente una historia sobre estos dos personajes que entienden su sexualidad”, agregó Maisie Williams. “No se centra en eso y no necesariamente lo etiquetan. Nadie más lo hace tampoco y nadie realmente lo cuestiona”.

Como se recuerda, en marzo del 2019, Disney culminó el proceso de compra de FOX, y ahora tiene en su catálogo a personajes como los X-Men y Los Cuatro Fantásticos. Por ello, "The New Mutants" será la segunda película de los mutantes en distribuirse bajo el sello de Walt Disney Studios Motion Pictures, después de "X-Men: Dark Phoenix".

RUMORES DE RESHOOTS

Tras ser retrasada por casi dos años, Josh Boone rechazó haber vuelto a grabar escenas para la película. La razón detrás de su respuesta sería que los actores ya crecieron y el cambio físico de ellos en nuevas escenas serían notorios. Finalmente, "The New Mutants" llegará a la cartelera nacional próximo 2 de abril.

