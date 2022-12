'The New Mutants' cuenta con Maisie Williams y Anya Taylor-Joy entre sus estrellas. | Fuente: EFE

"The New Mutants", cinta derivada de "X-Men", es la primera mirada de Marvel al terror y cuenta con Maisie Williams y Anya Taylor-Joy como estrellas. Tras mil y un retrasos, que lo convirtieron en un proyecto "maldito" de Hollywood, por fin se estrena el viernes 28 de agosto en EE.UU.

"Logramos estrenar la película que queríamos estrenar (...), pero ciertamente esa parte intermedia (entre el rodaje y el lanzamiento) fue una experiencia enormemente frustrante", confesó el director Josh Boone.

La película, que sobrevivió a la compra de Fox por Disney, acumuló tantas desgracias que parecía que nunca vería la luz. Pero tanto contratiempo ha hecho que "The New Mutants" -adaptación de los cómics homónimos, una ampliación de la trama de "X-Men"- llegue acompañada de bastante expectativa. Y no es para menos con Maisie Williams ("Game of Thrones") y Anya Taylor-Joy ("Fargmentado") en el reparto.

Josh Boone recuerda con sentido del humor el limbo que la cinta vivió: "Diría que el momento en el que Disney estaba llevando a cabo la fusión con Fox fue lo más frustrante porque Fox no sabía qué iban a hacer con la película, Disney no sabía qué iban a hacer con la película, y yo no tenía ni idea de qué iba a pasar con la película", señaló.

"Así que estábamos en una especie de limbo. Fox puso toda su energía en 'X-Men: Dark Phoenix' (2019), que había costado más del doble que la nuestra y tenía un gran reparto (...), pero para cuando todo eso estaba hecho y ya habían cerrado la fusión, Disney nos invitó a terminar esta. Y desde ese momento ha sido una gran experiencia", aseguró el director.

'The New Mutants' es una historia de terror y suspenso, ero también habla del desconcierto adolescente y del miedo de pasar de la niñez a la adultez. | Fuente: EFE

MIEDOS ADOLESCENTES

Líos corporativos al margen, "The New Mutants" es una historia de terror y suspenso sobre un grupo de jóvenes con extraordinarias habilidades que están encerrados en un siniestro psiquiátrico. Pero también habla del desconcierto adolescente y del miedo de pasar de la niñez a la vida adulta.

"Resulta que estos chicos tienen poderes, pero realmente esta película va de esa engorrosa fase en la que no eres quien eras y tampoco eres todavía quien vas a ser", reflexionó Anya Taylor-Joy, una de las promesas con más futuro de Hollywood.

"Esto existe en el universo de X-Men, pero también se siente un poco como las películas de John Hughes ("The Breakfast Club"). Todos estos personajes pasan por eso y nosotros nos divertimos porque además tienen poderes", dijo la actriz.

Por su parte, Boone apuntó que el cine actual quizá no presta demasiada atención a los dilemas de la adolescencia. Si hablamos de Marvel, todos son adultos al margen de Spider-Man (Tom Holland).

Finalmente, el cineasta habló sobre cómo "The New Mutants" se adentra en el terror, toda una novedad para las historias de Marvel y X-Men en el cine, pero recalcó que ese toque inquietante ya aparecía en los cómics en los que se basa la película.

"Los poderes eran menos de superhéroes y más como un detonante de problemas, tenía un elemento de Stephen King que nos gustaba...", enumeró. "Así que tejimos todo eso junto a 'A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors' (1987) y un humor cínico del estilo de 'Buffy la cazavampiros', ya que yo soy un gran fan", finalizó. (EFE)

