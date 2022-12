'New Mutants' narrará la historia de otros mutantes en el mundo de los X-Men. Originalmente iba ser estrenada 13 de abril de 2018, pero retrasó su lanzamiento por casi dos años. | Fuente: Disney

"The New Mutants" es una de las películas de Marvel más esperadas por los aficionados a los cómics. Tras su retraso por casi dos años, empezaron a crearse rumores sobre que la producción había vuelto a grabar escenas —reshoots— con los actores durante ese tiempo, pero la información fue aclarada por el director Josh Boone.

En conversación con Entertainment Weekly, el cineasta detrás de "The New Mutants", la próxima película de Marvel junto a “Black Widow”, rechazó haber vuelto a grabar escenas para la película, y brindó una simple razón por la que eso no podría ser posible.

“¡Todos dijeron que volvimos a grabar escenas! Nunca hemos hecho nuevas tomas”, expresó Josh Boone. “Si no hubiera habido una fusión de todo, estoy seguro de que hubiéramos hecho nuevas tomas de la misma manera que lo hacen todas las películas. Ni siquiera hicimos eso porque para cuando se realizó la unión del material y todo se resolvió, todos (los actores) eran mayores”.

En ese sentido, el cambio físico de los personajes habría sido demasiado notorio y afectaría la continuidad de la historia. El rodaje de "The New Mutants" comenzó en julio del 2017, y casi toda la película fue grabada en el Hospital Estatal de Medfield, locación que sirvió como el centro de experimentación en jóvenes mutantes del universo X-Men.

“La película es exactamente la película que nos propusimos hacer. Estaba nerviosa cuando hablaban de reprogramar o reeditar porque iba a ser muy diferente, pero honestamente, es exactamente lo que nos propusimos hacer”, contó Maisie Williams a EW.

La actriz británica interpreta a Wolfsbane en la cinta de Marvel, y seguiría los pasos de su hermana televisiva Sophie Turner —Jean Grey en “X-Men: Apocalypse” y “Dark Phoenix”—en formar parte del mundo cinematográfico de los X-Men.

Como se recuerda, en marzo del 2019, Disney culminó el proceso de compra de FOX, y finalmente se convirtió en dueña de personajes como los X-Men y Los Cuatro Fantásticos. Por lo tanto, "The New Mutants" será la segunda película de los mutantes en distribuirse bajo el sello de Walt Disney Studios Motion Pictures.

SOBRE "THE NEW MUTANTS"

La cinta se basa en el cómic original del mismo nombre, y relata la vida de cinco jóvenes mutantes que viven aislados en un centro psiquiátrico, que también es utilizado como instalaciones secretas para realizar experimentos en humanos.

Maisie Williams (“Game of Thrones”), Charlie Heaton (“Stranger Things”), Anya Taylor-Joy, Alice Braga, Blu Hunt, Henry Zaga conforman el elenco de "The New Mutants".

