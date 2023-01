La última vez que vimos a Emily VanCamp en el UCM fue por una escena que generó división: el beso de Sharon Carter y el Capitán América. | Fuente: Marvel Studios

“The Falcon and The Winter Soldier” trajo de vuelta a diversos personajes, entre ellos a la desaparecida Sharon Carter. La última escena de la sobrina nieta de Peggy Carter fue una de las más comentadas de la trilogía del “Capitán América”: besó a Steve Rogers. Para muchos fans de Marvel, fue forzado, aunque otros lo describían como un simple romance fugaz.

¿Qué opina la actriz Emily VanCamp tras su regreso en la serie de Disney+? En una reciente entrevista con Variety, aseguró que fue testigo de muchas reacciones de los espectadores sobre dicho momento en “Capitán América: Civil War”, la última cinta protagonizada por Chris Evans, que generó controversia por la anterior relación del superhéroe y Peggy Carter.

“Hubo mucha reacción al respecto. Con Sharon, siempre había que intentar que encajara y estas películas son muy grandes y es completamente entendible”, admitió. “Ver en quién se ha convertido en este largo periodo de tiempo, independientemente del Capitán América tal y como lo conocemos, me parece muy interesante”.

Según indica Emily VanCamp sobre el retorno de su personaje al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) a través de una ficción televisiva, “la intriga para mí es ver quién es Sharon ahora”. Por último, la estrella estadounidense toma con humor los detalles que no funcionaron bien en el pasado.

“Quiero decir, mira, te tienes que reír. Algunas de estas historias funcionan y otras no. Pero, ya sabes, pensé que era una película increíble. Es solo una de esas cosas”, añade sobre el recorrido de Sharon Carter en el cine.

Sharon Carter sacrificó parte de su vida

En el tercer episodio de “The Falcon and The Winter Soldier”, la exagente Sharon Carter se topa con sus viejos amigos Sam Wilson y Buck Barnes, quienes ahora pueden vivir libremente y parecen haberse olvidado de ella. Su vida dio un giro completo desde que nunca más pudo volver a Estados Unidos.

“Sacrificó una enorme cantidad por la causa. Cuando está huyendo, no sabemos dónde ha estado, pero ciertamente puedes imaginar que habría algún tipo de... Hay un poco más de ventaja en Sharon de lo que jamás hemos visto. Ya no es esa joven agente con los ojos muy abiertos”, señala Emily VanCamp después de reencontrarse con ella en la historia de Falcon y el Soldado de Invierno.

“¿Descubrimos exactamente lo que tuvo que hacer para estar donde está ahora y sobrevivir? No. Pero tenemos la sensación de que no siempre ha sido fácil, y que los sacrificios que hizo no siempre valieron la pena en su mente. Fue genial ver sobre sus hombros algo que nunca antes habíamos visto”, agrega.

“The Falcon and The Winter Soldier” estrena su cuarto episodio el próximo viernes 9 de abril desde el servicio streaming Disney+.

