Tras el final de 'The Falcon and The Winter Soldier', la historia de Sam Wilson continuará en 'Capitán América 4'. | Fuente: Marvel Studios

“The Falcon and The Winter Soldier” culminó su primera temporada, pero la historia de Sam Wilson continuará a través de la próxima cinta “Capitán América 4”. Se trata de una nueva secuela que involucrará otro escenario para el superhéroe, cuyo título es representado por el actor Anthony Mackie tras el final de la era Chris Evans en “Avengers: Endgame”.

Conversamos con Kari Skogland, directora de “The Falcon and The Winter Soldier”, sobre la posibilidad de volver a dirigir la siguiente producción de “Capitán América” para Marvel Studios. Para empezar, le comentamos que Anthony Mackie había declarado a EW que le encantaría seguir trabajando con ella. “¡Qué bien!”, respondió muy emocionada.

Sin embargo, ¿la cineasta estaría de acuerdo con volver después del éxito que obtuvo la serie de Disney+? “Si mi teléfono suena, responderé, déjame ponerlo de esa manera”, admitió para RPP Noticias. “No hay ningún plan hasta el momento… Pero si Marvel me llama, yo absolutamente contestaré el teléfono”.

El primer reporte sobre la realización de “Capitán América 4” vino de una información publicada por The Hollywood Reporter, medio estadounidense que también apuntaba al retorno de la estrella Anthony Mackie y Malcom Spellman, el creador de “The Falcon and The Winter Soldier”.

El lado político de “The Falcon and The Winter Soldier”

La posibilidad de que un Capitán América afroamericano llegue al cine se da gracias a la trama retratada en “The Falcon and The Winter Soldier”. Al respecto, Kari Skogland opina que la política siempre ha estado presente en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), pero en el caso de la serie televisiva se tomó un enfoque más directo sobre el racismo.

“Nosotros obviamente tomamos el racismo y el imperialismo, vimos hacia la tolerancia e igualdad, así que tomamos grandes cosas, pero no es nuevo”, explicó. “Creo que siempre se hizo eso, incluso el Capitán América original con Chris Evans como Steve Rogers, representaba los movimientos antifascistas que venía de los cómics después de la Segunda guerra mundial”.

Aunque para la directora de “The Falcon and The Winter Soldier” hay algo muy especial en hacer historia con el personaje de Anthony Mackie: “Lo que amo de esto es que pasamos por el primer Capitán América negro, pudimos hablar sobre el racismo de forma directa y nunca alejarnos de eso. Esa fue la parte más estimulante para mí”.

La temporada completa de “The Falcon and The Winter Soldier” se encuentra disponible en la plataforma streaming Disney+ desde el pasado 23 de abril.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.

Te sugerimos leer