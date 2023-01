Tessa Thompson rescató los planes de mayor diversidad en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. | Fuente: Marvel Studios

Tessa Thompson asegura que el futuro de Marvel Studios apunta a la diversidad. La actriz estadounidense volverá a interpretar a Valkyrie en “Thor: Love and Thunder”, luego de que se confirmara la bisexualidad del personaje. En ese sentido, la asgardiana es la primera persona LGTBIQ+ en el universo ficticio de los superhéroes en la pantalla grande.

En conversación con Variety, la estrella se refirió a la Fase 4, el futuro de la diversidad tras el estreno “Avengers: Endgame”. Sin contar “Black Panther”, el elenco del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) son mayoritariamente blancos, masculinos y heterosexuales, lo cual ha sido ya criticado por el propio Anthony Mackie, actor de Marvel.

“Creo que en la siguiente fase de Marvel vamos a ver lo que significa de verdad la representación”, expresó Tessa Thompson. “Lo cierto es que estas películas viajan por todo el mundo masivamente, y si no eres capaz de representar a la gente de color, si no eres capaz de representar a las personas con discapacidad, si no eres capaz de representar a la comunidad LGBTQIA dentro de estas historias, tienes un serio problema”.

Tessa Thompson, también conocida por su rol en “Westworld”, piensa en los jóvenes que ven las producciones de Marvel Studios y considera que la representación de todas las personas es importante.

“Hay millones y millones de personas, en especial gente joven, que va al cine a ver estas películas, y creo que si les enseñas que hay alguien que se parece a ellos se sienten valorados, especialmente dentro de estas narrativas que ya existen en los cómics y nos enseñan que ser diferentes nos hace especiales”, agregó la intérprete de Valkyrie.

VALKYRIE ES BISEXUAL

En ese sentido, Tessa Thompson manifestó sentirse contenta de continuar quebrando esquemas; y aun mejor, hacerlo con un personaje que sea de Marvel. En la próxima “Thor: Love and Thunder”, posiblemente la bisexualidad de Valkyrie sea explícita, ya que —durante la Comic Con 2019— la actriz aseguró que “ella está en busca de su reina”.

“Estoy muy emocionada de poder seguir rompiendo barreras y de hacerlo con Valkyrie, porque hay muchos personajes geniales que son queer en los cómics y deben tener su sitio en pantalla”, concluyó.

Te sugerimos leer