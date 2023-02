Reed Richards, Su Storm, La Antorcha Humana y La Mole son los superhéroes llamados Los 4 Fantásticos.

"No hemos tenido tiempo para hablar de Los 4 Fantásticos", dijo Kevin Feige al terminar el panel de Marvel Studios en la Comic-Con 2019 que se realiza en San Diego, California. El grito del público no se hizo esperar, pues con esto se confirma lo esperado por mucho: el popular grupo de superhéroes estará en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Aunque no reveló detalles de esta historia (en el evento se reveló el calendario con los próximos estrenos de Marvel, todos diferentes a Los 4 Fantásticos), Feige no perdió la oportunidad de hacer este anuncio. Además, reveló que el ganador del Oscar Mahershala Ali interpretará a Blade.

Las producciones (entre películas y series) confirmadas oficialmente para la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel son las siguientes:

Este es el momento en el que el presidente de Marvel Studios anuncia a Los 4 Fantásticos.

- "The Eternals"

- "The Falcon and The Winter Soldier"

- "Schang-Chi and the Legend of the ten Rings"

- "WandaVision"

- "Loki"

- "Dr. Strange in the Multiverse of Madness"

- "What if...?"

- "Hawkeye"

- "Thor: Love and Thunder"

- "Black Widow"

Todas estas películas y series tienen fecha de estreno. Los 4 Fantásticos entra en el grupo de "Blade", "Black Panther 2 ", "Capitana Marvel 2" y "Guardianes de la Galaxia 3", las cuales fueron confirmadas pero sin fecha de estreno todavía.

¿TAMBIÉN ESTARÁN LOS X-MEN?

Otro detalle que emocionó a los fanáticos presentes en el panel de la Comic-Con fue la mención de la palabra "mutantes". "No hemos tenido tiempo para hablar de mutantes", dijo Kevin Feige.

Esto es importante porque se refiere directamente a los "X-Men", la cual hasta hace poco pertenecía a 20 Century Fox y tenían su propia saga de películas.

Aunque esta mención no fue directa, sino solo una referencia, todo indica que los mutantes también ingresarán al Universo Cinematográfico de Marvel. Faltaría ver cuándo lo hacen, ya que se han anunciado películas hasta noviembre de 2021.

Te sugerimos leer