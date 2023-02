Marvel Studios contrata al guionista de 'Rick and Morty'. | Fuente: Composición

El guionista Jeff Loveness, uno de los creadores de la surrealista serie de dibujos animados "Rick and Morty", será el encargado de escribir la tercera película de "Ant-Man" para la franquicia de superhéroes Marvel.Además de ser responsable de la aclamada ficción animada de Cartoon Network, Loveness ha elaborado los guiones de ceremonias y eventos tan señalados como la gala de los Oscar, los premios Emmy e incluso la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, informaron este viernes medios de comunicación especializados.Por su parte, Marvel contará en su nueva película con el director de las anteriores entregas, Peyton Reed, que dirigió "Ant-Man" (2015) y "Ant-Man and the Wasp".También repetirá en el papel protagonista el actor Paul Rudd, que volverá a reunirse con Evangeline Lilly.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, este contrato se cerró días antes de que la industria cinematográfica se paralizase por completo a causa del coronavirus.Aún está por verse si los planes de esta cinta, que aún no ha entrado en fase de producción, se alteran por esta crisis sanitaria y económica, ya que entregas de Marvel ya planificadas como "Black Widow" han tenido que posponerse.La anterior entrega de este superhéroe, "Ant-Man and the Wasp", fue la película numero 20 de Marvel Studios y recaudó 76 millones de dólares en su estreno, un 33 % más que su predecesora estrenada en 2015."Ant-Man and the Wasp" funcionó como secuela de "Ant-Man" y de "Captain America: Civil War" con una historia centrada en la misión por encontrar a Janet (Michelle Pfeiffer), la madre de Hope Van Dyne (Evangeline Lilly)."Me encanta representar a un tipo que tiene una serie de conflictos internos porque, por un lado, es algo reacio a ser un superhéroe, pero lo es y se va 'por trabajo' de la ciudad. Y, por otro, lo que realmente quiere es ser un buen padre y estar en casa con su hija", contó a EFE Rudd en una entrevista el pasado año por el estreno de "Avengers: Endgame".

Te sugerimos leer