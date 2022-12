Emma Stone niega su regreso a la franquicia 'Spider-Man'. | Fuente: Sony Pictures

Todo apuntaba a que Marvel Studios estaría preparando la creación del Multiverso cinematográfico con “Spider-Man: No Way Home”, tercera película protagonizada por Tom Holland. Sin embargo, poco a poco, algunas de esas teorías se van derrumbando al escuchar las declaraciones de las estrellas de las pasadas franquicias.

Después de que Andrew Garfield negara su participación en la próxima película de Marvel, esta vez fue turno de la ganadora del Oscar Emma Stone, quien fue su pareja dentro y fuera de la pantalla. En las dos entregas de “The Amazing Spider-Man”, dio vida a la brillante joven Gwen Stacy.

En conversación con MTV News, la actriz de 32 años fue consultada por las constantes especulaciones de su cameo en “Spider-Man: No Way Home”. Por supuesto que ha escuchado al respecto… pero no tiene idea de lo que sucede en torno a esa producción ni tampoco ha sido convocada.

“He escuchado esos rumores, no sé si se supone que debo decir algo, pero no estoy [en eso]. No sé cómo se supone que debes responder como graduada”, respondió Emma Stone, quien actualmente protagoniza el live-action “Cruella”. La cinta estrenó el pasado 28 de mayo en cines a nivel mundial y simultáneamente en la plataforma Disney+.

¿Podría ser real el Spideverso en el cine?

Si bien hay estrellas de cine que descartaron su participación en “Spider-Man: No Way Home”, hay muchos otras que realmente fueron parte de su rodaje en Atlanta, Georgia (EE.UU.). Tanto Alfred Molina como Jamie Foxx volverán a dar vida a sus personajes Dr. Octopus y Electro, respectivamente, en el filme con Tom Holland.

Se desconoce qué tan involucrado está Tobey Maguire –el primer Spider-Man– en la nueva película, cuyo rodaje culminó unas semanas atrás. Por el momento, queda claro que los protagonistas de la segunda franquicia del arácnido no han sido invitados a participar, por lo que, el Spideverso en el cine parece cada vez más lejano.

