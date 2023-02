La secuela de 'Spider-Man: Into the Spider-Verse' planea estrenarse en el 2022. | Fuente: Sony Pictures

Tres cabezas piensan mejor que dos. La productora Sony Pictures anunció al trío de directores que estarán a cargo de la secuela de "Spider-Man: Into the Spider-Verse" ("Spider-Man: Un nuevo universo"), la cinta animada de Marvel sobre el superhéroe arácnido.

A través de la cuenta oficial de la película en Twitter, el estudio dio a conocer que los cineastas Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson son los elegidos para realizar el nuevo filme que retratará las nuevas aventuras de Miles Morales, Peter B. Parker y compañía.

Dos Santos, quien dirigió cintas como "Avatar: The Last Airbender", ya había sido anunciado. Sin embargo, Thompson y Powers figuran como los nuevos jales; el primero, trabajó como diseñador de producción en "Spider-Man: Into the Spider-Verse", mientras el segundo dirigió cintas como "Star Trek: Discovery".

"Un listón ridículamente alto"

Cabe resaltar que Kemp Powers es también el co-director de "Soul", la reciente película de Pixar, y estuvo nominado a un Oscar por su trabajo en el guion de "One Night Miami".

"El equipo detrás de 'Spider-Man: Into the Spider-Verse' estableció un listón ridículamente alto, y nos sentimos honrados de asumir el desafío de trazar el siguiente capítulo en la historia de Miles Morales", señalaron los directores a la revista Variety.

En el equipo de guionistas de "Spider-Man: Into the Spider-Verse 2" resalta David Callaham, quien también asumió el guion de "Shang-Chi y la leyendo de los diez anillos", la primera película de Marvel con un superhéroe asiático.

La secuela de la película de los arácnidos espera estrenarse en octubre de 2022.

