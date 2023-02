Andrew Garfield es el segundo actor que dio vida a Spider-Man en el cine. | Fuente: Sony

¿Andrew Garfield volverá a vestirse de Spidey? Esa interrogante abunda en las redes sociales desde el inicio del rodaje de “Spider-Man: No Way Home”, la tercera entrega de la franquicia cinematográfica con Tom Holland. Recientemente, el actor británico se animó a responder a esos rumores con mucho humor de por medio.

En conversación para el podcast del periodista Josh Horowitz, Andrew Garfield fue consultado sobre su posible participación en la tercera película de “Spider-Man”, cuya historia –protagonizada por Tom Holland– nace como parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

“¡No hay nada que arruinar!”, dijo la estrella de 37 años entre risas sobre una pregunta que podría arruinar el momento de la entrevista, aunque no fue así. “Para mí es gracioso, porque tengo una cuenta de Twitter y veo lo a menudo que ‘Spider-Man’ se vuelve tendencia y veo a la gente alucinando con algo”.

En ese sentido, Andrew Garfield descartó por completo su participación, porque… ¿no lo llamaron? “Ojalá pudiera hablar con cada uno y decirles: 'Les recomiendo que se calmen'. Escucha, no puedo hablar más que sobre mi caso. ¡Puede que estén haciendo algo! Pero a mí no me han llamado”, admitió.

Tercera cinta de “Spider-Man”

“Spider-Man: No Way Home”, la tercera parte con Tom Holland, se estrena en cines a nivel mundial el 17 de diciembre del 2021. Además del artista británico, el elenco de la próxima película de Sony está conformado por Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori, entre otros más.

Cabe destacar que, la producción ambientada en el universo de Marvel Studios traerá de vuelta a viejos conocidos de las franquicias pasadas del arácnido: uno de ellos será Alfred Molina en su clásico rol como el Dr. Octopus (de la historia protagonizada por Tobey Maguire), mientras que Jamie Foxx (de la era Andrew Garfield) también regresará como el villano Electro.

