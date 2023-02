La tercera entrega de 'Spider-Man' se encuentra filmando en Atlanta, Estados Unidos. | Fuente: Instagram

“Spider-Man 3” es una de las continuaciones más esperadas en el UCM. Con el actor británico Tom Holland liderando el elenco nuevamente, hay una gran emoción por ver a otras estrellas de Marvel Studios y los viejos conocidos que fueron parte de las franquicias pasadas del superhéroe.

No se conocen muchos detalles sobre esta producción, pero el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, aseguró que estará más centrada en el superhéroe que en el UCM. “Será divertido ver a Spidey de vuelta a sus orígenes, lejos de la sombra de Tony Stark, lejos de la sombra de los Avengers, como un hombre, como un héroe”, indicó.

RODAJE DE “SPIDER-MAN 3”

A finales de octubre, Holland confirmó haber recibido el guion de la película tras su aterrizaje en Atlanta luego de ser visto por Nueva York. Poco después, compartió la primera fotografía del rodaje en la que se le dejaba ver con el traje del arácnido y protegido contra el nuevo coronavirus.

“Usa mascarilla, yo estoy usando dos”, escribió el actor en la leyenda en alusión a la mascarilla que utiliza en pleno rodaje. Como se recuerda, las filmaciones de la tercera entrega de “Spider-Man” fueron aplazadas por la pandemia de COVID-19, provocando así que llegue más tarde a los cines.

En esas fechas, su compañera Zendaya también fue captada en el set con una vestimenta de invierno. Y recientes fotografías filtradas han terminar por revelar que la historia se situará en una temporada de frío, ya que todos utilizan ropa muy abrigadora y se aprecia la nieve cubrir ciertas locaciones.

¿APARECERÁN TOBEY MAGUIRE Y ANDREW GARFIELD?

En medio de las fuertes especulaciones en las redes sociales, Sony respondió sobre la presunta reunión de Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield en “Spider-Man 3”. “Esos rumores de cástings no están confirmados”, dijo un representante de la compañía a ET Canada.

Más adelante, la reconocida actriz Zendaya fue consultada al respecto en una entrevista con Jimmy Kimmel, pero no brindó demasiados detalles de lo que se está viviendo en las filmaciones con Holland y sus ya conocidos compañeros que han sido parte de la trama desde el primer filme.

“No puedo confirmarlo o negarlo esta noche”, respondió procurando no reírse. Por otro lado, reveló que pasó el Día de Acción de gracias junto al equipo de la película, y cuando le preguntó por cuál Spider-Man estuvo presente. “No puedo decir nada, casi me atrapas”, señaló la ganadora del Emmy.

Un reporte de Collider apuntaba de que no solamente regresarían los anteriores intérpretes de Peter Parker, sino que también se sumarían los actores secundarios de las películas pasadas. Con ello, Kirsten Dunst, Emma Stone y más actores de las primeras dos franquicias pasaron al radar de los rumores.

LOS FICHAJES CONFIRMADOS

Luego de que “Spider-Man 3” reclutara al actor Jamie Foxx (quien dio vida a Electro en la película de Andrew Garfield) y ya se cuente con la presencia de J.K. Simmons, la prensa especializada anunció que se sumaba otro elemento importante para hacer posible un multiverso para Spidey: Alfred Molina como Otto Octavius.

FECHA DE ESTRENO

Aún sin un título oficial, la tercera cinta de “Spider-Man” se encuentra filmando en Atlanta, Estados Unidos. Protagonizada por Tom Holland, la historia promete regresar a los orígenes del personaje y contará con cameos impresionantes. La película espera estrenarse el 17 de diciembre del 2021, pero no se descartan cambios por la actual crisis sanitaria en el mundo.

