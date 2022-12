Actualmente, Zendaya se encuentra grabando 'Spider-Man 3'. ¿Qué dijo sobre los posibles cameos de Andrew Garfield y Tobey Maguire? | Fuente: Sony Pictures

“Spider-Man 3” es una de las continuaciones más esperadas en el UCM. No obstante, frente a los desacuerdos entre Sony y Marvel Studios, las esperanzas por ver otros superhéroes de Avengers son muy pocas. Por el contrario, los fanáticos esperan ver una reunión con Tobey Maguire y Andrew Garfield, los antecesores de Tom Holland.

Entre las especulaciones sobre el cameo de Maguire y Garfield en la tercera entrega de “Spider-Man”, Sony respondió a estos rumores sin entrar en muchos detalles. “Esos rumores de cástings no están confirmados”, dijo un representante de Sony Pictures a ET Canada en ese entonces.

Es decir, no negaron ni afirmaron que sería posible ver a los actores junto a Holland en la cinta que ya se viene filmando en Atlanta, Estados Unidos. En una reciente entrevista con Jimmy Kimmel, Zendaya –quien da vida a MJ en el UCM– fue consultada sobre el tema, pero procuró ser muy cuidadosa y, de igual manera, jugó al misterio.

El presentador le preguntó si es que ahora mismo se encuentra en Atlanta grabando la película. “Correcto, todo es muy secreto”, afirmó ella. Ante ello, Kimmel le hizo otra consulta que puso en aprietos a la ganadora del Emmy: “¿Puedes confirmar si se llama ‘Spider-Man 3’ porque hay tres Spider-Man?”.

“No puedo confirmarlo o negarlo esta noche”, respondió Zendaya procurando no reírse. Por otro lado, contó que pasó el Día de Acción de gracias junto al equipo de la película, y cuando le preguntó por cuál Spider-Man estuvo presente. “No puedo decir nada, casi me atrapas”, agregó.

UN VIDEO DE SONY CAUSÓ SOSPECHA

Los rumores de “Spider-Man 3” son cada vez más fuertes, pero Sony o el elenco se niegan a confirmar que Tobey Maguire y Andrew Garfield estarán presentes en la próxima cinta de Tom Holland. Recientemente, Sony compartió video que provocó más sospechas entre los fanáticos de Marvel.

“¡Los 3 Spider-Man juntos! No tienes que escoger, en el Multiverso de Marvel todo puede pasar”, decía el clip que recopilaba escenas de todas las películas del arácnido en el cine. Poco después, borraron el contenido de las redes sociales, aunque los usuarios fueron lo suficientemente rápidos para republicarlo. Por el momento, no se conoce nada más al respecto.

