Robert Downey Jr. admitió haber quedado deslumbrado con el traje original de Iron Man. | Fuente: Marvel Studios

Durante 11 años, Robert Downey Jr. interpretó a Iron Man convirtiéndose en la estrella más querida del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). En el 2008 se lanzó la primera película, que daría inicio a la saga de superhéroes. El actor recordó esos inicios, mucho antes de que Disney comprara a Marvel y cuantiosas sumas de dinero empezaran a llegar al departamento de efectos visuales.

En esos primeros días intepretando a Tony Stark, todo era muy real y se trataba de gastar lo menos posible en efectos de CGI. Eso incluía a las armaduras.

"Recuerdo que me ponía el casco, se hacía una toma; luego estaba con el traje completo y decían: 'De acuerdo Robert, es como si aterrizaras en el techo. Cuando digamos acción haz como si acabaras de aterrizar y luego empieza a moverte'. El casco se cerraba de golpe y no podía ver nada, luego unas luces LED se prendían y estaba absolutamente cegado", contó Robert Downey Jr. en un adelanto de la tercera temporada de "My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman".

NO MÁS PROBLEMAS DE CASCO

Con el pasar de los años, las películas de Marvel empezaron a abultar su presupuesto. "Iron Man" gastó la nada despreciable cifra de US$ 140 millones y para su tercera entrega ascendió a US$ 200 millones. Mientras que "Avengers: Endgame", la cinta más taquillera de la historia, obtuvo un presupuesto de US$ 356 millones.

Estos millones de más significaron que el actor ya no tuvo más problemas de vestuario con el casco. "Para el tiempo que estábamos haciendo 'Avengers: Endgame' me decían: 'Robert ¿te importaría ponerte el...?'. 'Casco', respondía. 'No, sí, no. Mejor pongan dos puntos [en su frente] y después lo recrean [en postproducción]", dijo el actor.

Downey Jr. se despidió del universo Marvel con un significativo mensaje para todos sus seguidores: "Gracias a todos, familia, amigos, fanáticos, reparto y equipo...", escribió el recordado Iron Man junto a los tags: #loveyou #3000 #MCU #Thankyou.

Otros invitados en "My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman", que se estrena en Netflix, serán Kim Kardashian West, Dave Chappelle y Lizzo.

