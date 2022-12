Kevin Feige abogó por tener una película protagonizada por una mujer en Marvel. | Fuente: Marvel Studios

Gracias a Kevin Feige, el hombre detrás de la maquinaria de Marvel Studios, se ha construido un gran universo cinematográfico. Pero la franquicia estuvo a punto de quedarse sin su líder, que siempre ha luchado por la diversidad y las películas de superheroínas.

Según Mark Ruffalo, actor que dio vida a Hulk, el productor se enfrentó a los accionistas de Disney para tener una cinta protagonizada por una mujer, aún a riesgo de perder su trabajo. Esto sucedió en el 2012 durante la grabación de "Avengers".

"Kevin Feige vino y me dijo 'escucha, quizás mañana ya no esté aquí'. Ike Perlmutter (en ese momento, el mayor accionista de Disney) no cree que nadie vaya a ver una película de superhéroes protagonizada por una mujer. Entonces, si sigo aquí mañana, sabrás que he ganado esa batalla'", recordó el intérprete en una entrevista con The Independent.

"Ese fue el punto que lo cambió todo para Marvel", recalcó Mark Ruffalo. Ya que en la mente de Kevin Feige era necesaria una mayor diversidad en la pantalla con películas de superhéroes afroamericanos, superheroínas y de la comunidad LGTBIQ. A la fecha, se estrenaron los filmes de "Black Panther" y "Capitana Marvel"; mientras que este año llegará "Black Widow".

"Ningún otro estudio está siendo tan inclusivo a ese nivel", comentó el actor que interpretó a Hulk desde el 2012. "Y tienen que hacerlo. La cultura está más avanzada que la política", agregó el intérprete cuya última aparición en el Universo Marvel fue con "Avengers: Endgame".

EN LA TELEVISIÓN

Las historias de superhéroes se expanden a la televisión a través de la plataforma Disney+. Así "WandaVision", protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, llegará en diciembre del 2020. Por su parte, "The Falcon and The Winter Soldier", encabezada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, estará disponible en agosto del 2020.

Además de las mencionadas, otras series de Marvel que se preparan son "Loki", "What If...?", "Hawkeye", "Mrs. Marvel", "Moon Knight" y "She-Hulk". (Europa Press)

